خير بلدنا بيملى الصوامع.. استمرار توريد آلاف الأطنان من القمح بالمحافظات

حصاد 282 ألفا و837 فدانا من القمح بالشرقية

توريد 250 ألف طن للصوامع في الوادي الجديد

شون وصوامع البحيرة تستقبل 82816 طن قمح

اكتمال السعة التخزينية لأول صومعة بتوشكى.. وإغلاقها في شرق العوينات بعد امتلائها

ستمر الشون والصوامع في استقبال خير أراضينا من القمح المحلي الذي جاء بكميات مبشرة بخير في الأيام الماضية، وتم الإعلان عن غلق صومعتين من الأكبر على مستوى الجمهورية بعد امتلائهما بشكل كامل، حيث قال السيد القصير وزير الزراعة، إن ما تم توريده حتى الان من محصول القمح المحلي وصل الى مليون وربع المليون طن.

ولعل أكبر المحافظات الموردة حتى الآن هي الشرقية ، وأوضح المحافظ أن توريد اليوم من الأقماح بلغ (٣٣٢٥٦) ألف طن و (١١٣) كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس (٢٦٠٥٩٧) ألف طن (٧٦٨) كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم (٢٩٣٨٥٣) ألف طن (٨٨١) كيلو قمح وأن ما تم حصاده من الحقول الزراعية للقمح حتى اليوم (٢٨٢) ألف و (٨٣٧) فدانا ، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت (423) ألفا و (222) فدانا.

وثمَّن محافظ الشرقية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين.

وناشد المحافظ، المزارعين، بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً اهتمام الدولة بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية زراعه المحصول وصولاً لعمليتي الحصاد والتوريد.

وفي الوادي الجديد ، أعلن الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة أن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح بلغ حتى الآن 250 ألف طن للصوامع داخل المحافظة وخارجها.

وأكد المرسي أنه جرى غلق أول صومعة لتخزين محصول القمح على مستوى الجمهورية بمنطقة شرق العوينات، حيث أن سعة تخزين الصومعة 60 ألف طن، وتم بالفعل تخزين 59996.010 طن، مشيرا إلى أن جميع الأقماح التي تم توريدها مطابقة لدرجة النظافة وخالية من الاقماح المستوردة والقديمة وخالية من الإصابات الحشرية والزلط والرمل.

وقال المرسي إنه يتم حاليا تحويل محصول القمح لصومعة الخارجة التي وصل التوريد بها إلى 14245 طنا وسعتها 45 ألف طن، مؤكداً أن أعضاء اللجنة المختصة بمتابعة واستلام القمح وسير العمل بصومعة شرق العوينات انتهت من عمل محضر الإغلاق.

وأكد المرسي أن أعمال توريد القمح تجرى بالتعاون المشترك بين مديرية الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء بالوادي الجديد برئاسة الدكتور محمود علاء و مديرية التموين برئاسة المهندس صلاح السيد تحت رعاية اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وفي البحيرة أكد اللواء هشام آمنة المحافظ على انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكل مواقع التخزين بالمحافظة والتى تعمل بدورها بشكل منتظم فى جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2022.

وأشار إلى أنه يتم استلام محصول القمح يومياً من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الأقماح ومطابقتها للمواصفات مع توفير كافة سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون.

ووصل إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح اليوم الجمعة 13-5-2022 بلغ ٨٢٨١٦ طن من الأقماح المحلية وتم توريد أمس ١٤٥٠٠ طن.

ويبلغ عدد الشون والصوامع ٢٩ شونة خرسانية بطاقة ٣٣٦٧٤٠ طن، بالإضافة لوجود ٦ صوامع تضم ٤٨ خلية وبطاقة تخزينية إجمالية ٢٣٧٠٠٠ طن لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو ٥٧٣٧٤٠ طن قمح.

فيما أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إكتمال السعة التخزينية لصومعة الراجحى بتوشكى التابعة لشركة مصر العليا للمطاحن والتى تصل طاقتها إلى 30 ألف طن ، ووصول الكميات الموردة إليها بزيادة 268 طنا عن السعة الفعلية ، فيما وصل إجمالى الرصيد المورد من المزارع داخل 8 صوامع وشون وبناكر على مستوى المحافظة حتى الآن إلى 72 ألفا و 897 طنا بنسبة 43.5 % من المستهدف توريده حيث يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الكميات المستهدف تخزينها من الأقماح خلال موسم توريد القمح الحالي .

ولفت أشرف عطية إلى أنه نتيجة للجهود المبذولة حالياً من مديريات التموين والزراعة ، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن فى المتابعة الميدانية لآلية توريد الأقماح من المتوقع زيادة المستهدف إلى أكثر من 168 ألف طن ، فى حين كان المستهدف فى بداية موسم الحصاد 166.6 ألف طن مع مطلع أبريل الماضي.