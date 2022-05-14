أسعار العملات العربية السبت 14 مايو 2022

ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل تعاملات السبت 14 مايو 2022 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي.



نرصد حركة أسعار العملات العربية مستهل تعاملات السبت فى البنك الأهلي :

سجلت أسعار العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي: بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 57.33 جنيه للشراء و 59.76 جنيه للبيع.



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 4.87 جنيه للشراء و 4.88 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 4.97 جنيه للشراء و4.99 جنيه للبيع .



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 47.32 جنيه للشراء 48.64 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 25.42 جنيه للشراء و25.88 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 46.39 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 4.68 جنيه للشراء و 5.01 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالميا.