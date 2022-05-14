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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروان بابلو يشعل أولى حفلاته بالإسكندرية بحضور جماهيري ضخم |صور

مروان بابلو
مروان بابلو

أحيا مطرب الراب مروان بابلو أولى حفلاته في مسقط رأس الإسكندرية داخل نادي الإتحاد وحضور جماهيري ضخم.

اشعل بابلو الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة والمحببة لدى الشباب بالإضافة الى اغنيته الجديدة "بربري" التي أطلقها مؤخرا وحقق تريندات مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة الى أغاني البومه الأخير "غابة"، من بينها "كنترول" و"الحب فين" و"دون"  و"أتاري"، وأغنية الألبوم الرئيسية التي كسرت حاجز 21 مليون مشاهدة.

مروان بابلو يحيي حفلًا في نادي الاتحاد السكندري اليوم

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كما حرص على تقديم احداث أغانيه "راكور" تلبية لرغبات الجمهور من بين كلماته: "حاسس بنفسي كينج أنا الكونج، طاير فوق السين زي الدرون، برجعهم مكانهم زي الراكور، زي الراكور زي الراكور، نزيه وقارح بحر أنا مالح، مليش في الشعوذة بس سري باتع، طير أنا جارح بصطاد الأرانب.

شارك في إحياء الحفل بابجي وايفل وباتيستوتا و ابو الانوار وتميز بأجواء تنظيميه على غرار سهرات اللايف العالمية للثلاثي محمد الشاعر وأحمد الرفاعي واشرقت وليد The planners .

بابلو مطرب الراب الاسكندرية مطرب الراب مروان بابلو

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