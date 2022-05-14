فرج عامر: محمد صلاح تعرض للتهديد بالقتل في مباراة المنتخب مع السنغال

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، تعرض النجم المصري العالمي محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، للتهديد بالقتل خلال مباراة منتخب مصر والسنغال التي انتهت بصعود السنغال لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكتب فرج عامر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: محمد صلاح تم تهديده بالقتل في مباراة المنتخب مع السنغال».

و كانت قد أعلنت رابطة البريميرليج، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2021-2022، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

وكشف الحساب الرسمي للبريميرليج على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، حيث جاءت قائمة المرشحين كالتالي:

ألكسندر أرنولد(ليفربول) - جادون بوين (وست هام) - كانسيلو ( مناشستر سيتي - دي بروين (مانشستر سيتي) - ساكا (آرسنال) - محمد صلاح (ليفربول) - سون هيونج مين ( توتنهام) - جيمس وارد (ساوثهامبتون).



وكان محمد صلاح توج بهذه الجائزة في موسمه الأول مع ليفربول ( 2017 -2018).

يذكر أن محمد صلاح حصد “مؤخرا” جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2021-2022، من رابطة الكتاب الرياضيين في في إنجلترا.