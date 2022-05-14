السيطرة على حريقين منفصلين بمركز المنشاة في سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريقين منفصلين، نشبا بحوشين للمواشي، بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، قبل امتداد النيران ووقوع اية إصابات بشرية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغان بنشوب حريقين دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو عاطف إ ع إ - 62 سنة- بالمعاش- ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات، وبسؤال مالك الحوش افاد بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى تطاير شرر من فرن بلدي وأضاف إحتراق كمية من البوص والتبن، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

كما تبلغ لمركز المنشاة بنشوب حريق بكمية من البوص والنخيل، والقمامة وأمتد الحريق إلى 8 مواسير بلاستيك متروكة بأرض فضاء لإستعمالها في مشروع الصرف الصحي بذات الناحية.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات، وبسؤال المدعو حسام أ ق ع - 30 سنة- مهندس- مسئول الصرف الصحي- ويقيم المنشاة بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي؛ أدى إلى إشتعال الحريق وإمتد لمواسير الصرف الصحي ونفي الشبهة الجنائية.