حبس 24 عاطلا لحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 24 عاطلا لحيازتهم مواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة العامة بإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 24 عاطلا بطوخ والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة والخانكة والخصوص والعبور وبنها وكفر شكر، بحوزتهم سلاح نارى "4 فرد خرطوش" وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، بالإضافة إلى 170 جراما من مخدر الهيروين، و330 جراما من مخدر الاستروكس، و460 جراما من مخدر البانجو، و80 جراما من مخدر البودر، و305 جرامات من مخدر الحشيش، و300 جرام من مخدر الشادو، و300 قرص مخدر.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.