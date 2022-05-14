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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: نعمل على استيضاح تصريحات أردوغان بشأن انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو

جون كيربي
جون كيربي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أنها تعمل لفهم تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن احتمال انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي: "وضع أنقرة في حلف الناتو لم يتغير بسبب هذه التصريحات.. نعمل من أجل فهم موقفهم".

هذا وأعلن أردوغان في وقت سابق، أن تركيا لا يمكنها أن تنظر بشكل إيجابي إلى انضمام فنلندا أو السويد إلى الناتو، وأضاف أن الدول الإسكندنافية متسامحة للغاية مع الإرهاب، مشيرا إلى أن بلاده مستاءة من مشاركة اليونان في الأنشطة العسكرية لحلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق، بدأت فنلندا والسويد الحديث عن إمكانية التخلي عن حيادهما الطويل والانضمام إلى الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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روسيا: ليس من مصلحة السويد وفنلندا الانضمام لحلف الناتو

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وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق اليوم، أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا يخدم مصالح هاتين الدولتين.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، إن انضمام فنلندا لحلف الناتو لا يمكن أن يمر دون رد فعل سياسي، مضيفا أن روسيا ليست لديها نوايا عدوانية تجاه السويد وفنلندا.

 

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية أردوغان فنلندا السويد الناتو روسيا

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