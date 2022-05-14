عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أنواع التحاليل اللازمة قبل حصول الطفل على مضاد حيوي

أنواع التحاليل اللازمة
أنواع التحاليل اللازمة قبل حصول الطفل على مضاد حيوي

هناك بعض التحاليل اللازمة قبل حصول الطفل على مضاد حيوي؛ وذلك لأن المضاد الحيوي فعال ضد المرض البكتيري لا الفيروسي، ومن الممكن إجراء فحص يسمى "سي آر بي" لمعرفة ما إذا كان سبب المرض هو البكتيريا أم الفيروسات. 

 

أنواع التحاليل اللازمة قبل حصول الطفل على مضاد حيوي 


ويقول بعض الأطباء، إن التفريق مهم بين الفيروس والبكتيريا؛ حيث إن الفيروس قد يكون له تطعيم وقد لا يكون له، أما البكتيريا فليس لها تطعيم غالباً، ولكنْ لها علاج، ومن المهم ألا نخطئ في التفريق بينهما، وعدم إعطاء مضادات حيوية للأطفال إلاّ حين يكون المرض بكتيرياً، وذلك لأن الفيروسات لا تستجيب للمضاد الحيوي.
 

خطوات يجب اتباعها قبل حصول الطفل على مضاد حيوي.. تعرف عليها

دراسة جديدة: الصداع بدون حمى أحد أعراض فيروس كورونا طويلة المدى


 وقال الأخصائي الألماني يوهانس ليزه، رئيس قسم الأمراض المُعدية والمناعة في مستشفى الأطفال الجامعي بمدينة فورتسبورغ الألمانية، إن الطفل إذا كان يعاني من التهاب اللوزتين والسعال وسيلان الأنف، فإن هذا دليل على وجود مرض من النوع الفيروسي عادة.

ويعد استخدام المضادات الحيوية ضروريا في حالة الالتهاب الرئوي الجرثومي والتهاب سحايا الرأس والتهابات المسالك البولية، وكذلك في بعض حالات التهاب اللوزتين الصديدي، وفقا لما نشر في موقع “spiegel”.

 

أنواع التحاليل اللازمة قبل حصول الطفل على مضاد حيوي 


وكثيراً ما تستخدم المضادات الحيوية عند الإصابة بنزلات البرد المصحوبة بأعراض الحمى وفي حالة التهابات الأذن الوسطى والحلق، لكن الاستخدام المستمر والخاطئ لمضاد حيوي، للأطفال والبالغين قد يؤدي إلى ازدياد مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

أما في حالة التهابات الجهاز التنفسي وبعد أن يبلغ الطفل سناً معينة، ينبغي على الوالدين الانتظار وعدم إعطاء الطفل في البداية مضادات حيوية فوراً، بل مراقبته لمدة 48 ساعة، لأن بمرور هذا الوقت قد يشفى نحو 80 إلى 90 في المائة من الحالات من تلقاء نفسها، وإذا استمرت الحمى بعد مرور هذه الفترة، يجب على الوالدين عندها الذهاب إلى الطبيب، كي يفحصه ويقرر ضد أو لصالح العلاج بالمضادات الحيوية أم لا.

وأوضح الخبير الألماني، أنه في حالة التهاب الأذن الوسطى الحاد، فإن عمر الطفل يحدد نوعية العلاج: فإذا كان سن الطفل أقل من ستة أشهر، يجب إعطاؤه مضادا حيويا، لأن خطر الإصابات الشديدة يكون في هذا العمر كبيراً، وكذلك يكون احتمال تكرر التهاب الأذن الوسطى في وقت لاحق كبيراً في مثل هذا العمر.

وأشار يوهانس ليزه، إلى أنه إذا كان عمر الطفل ما بين ستة أشهر وسنتين، فليس من الضروري دائماً إعطاءه أدوية ومضادات حيوية، أما إذا كان الطفل أكبر من عامين، بالإمكان عادة الانتظار في البداية وعدم إعطائه أدوية أو مضادات حيوية.

مضاد حيوي الطفل التحاليل التحاليل اللازمة البكتيريا الفيروسات ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

حالة الطقس.. أمطار خلال ساعات على مناطق متفرقة بينها القاهرة الكبرى

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

التعليم تنفي وقف امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بسبب ضعف السيرفرات

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

ترشيحاتنا

الإسماعيلي: لا يوجد لاعب قادر على تعويض مجدي والمحمدي حال رحيلهما

أجمل فنانة مصرية.. لماذا اعتزلت جيهان نصر الفن رغم نجاحاتها المتتالية؟ فيديوجراف

التعليم: لا شكاوى من الجزء المقالي بامتحان كيمياء أولى ثانوي

وزير التنمية المحلية يشارك في المؤتمر الدولي لإدارة المخلفات بامريكا

صياد فرنسي يصمم غواصة على شكل سمكة قرش ليغوص بها في الماء

ما هي الأيام البيض في شوال؟ اعرف موعدها وفضل صيامها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

معجزة.. باحثون ينجحون في إعادة إحياء عيون الموتى

لا يمكنها شرب الماء أو البكاء.. حالة نادرة تهدد شابة بالموت

فيديو

قلدت ضحكة نبيلة عبيد..انتصار: اتمنى إعادة تقديم فيلمي الوحل ورابعة العدوية.. فيديو

والدها يناشد السيسي علاجها.. مرض نادر يصيب طفلة ويوقف نموها

من سائق توك توك إلى مستريح المواشي.. حكاية مصطفى البنك

اصطدمت بالعمود.. تفاصيل جديدة في حادث سيارة الفتيات الخمس ببورسعيد

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ