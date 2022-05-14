ندوة في بيت السناري عن أنواع الحب عند ابن عربي.. الاثنين

تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة مجانية مفتوحة للجمهور تحت عنوان "أنواع الحب عند ابن عربي"، للدكتورة ريم بسيوني، وذلك يوم الاثنين المقبل، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

وتتناول الندوة حياة ابن عربي أحد أهم المفكرين في العالم، والملقب بالشيخ الأكبر، من خلال التركيز على أفكار ابن عربي وتصنيفه لفكرة الحب باعتباره أساس الوجود.

يحاضر في الندوة الدكتورة ريم بسيوني؛ وهي كاتبة وروائية وأستاذة في الجامعة الأمريكية، وحاصلة على العديد من الجوائز والتكريمات منها جائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها "بائع الفستق"، وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها "أولاد الناس: ثلاثية المماليك"، وقد صدر لها العديد من الأعمال الروائية مثل "الحب على الطريقة العربية"، و"الدكتورة هناء"، و"القطائع ثلاثية ابن طولون" وهى عن نهضة مصر 2021.

وتأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.