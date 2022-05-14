شرطية اقتحمت مجال التحكيم.. المغربية بشري كربوبي أول حكمة تقود نهائي عربي

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تعيين بشري كربوبي لإدارة مباراة كأس العرش بين الجيش الملكي والمغرب التطواني اليوم السبت علي ملعب أدرار.

وتصبح الحكمة بشري الكربوني أول سيدة تقود مباراة نهائي في بطولة عربية.



ونعرض لكم ابرز المحطات في حياة بشري الكربوبي



وتبلغ كربوبي، 34 عاما وتعمل كشرطية بدأ شغف كربوبي بالكرة منذ صغرها والتحقت بالتحكيم في عام 2001 وأداة عدة مباريات في دوريات الفئات السنية المختلفة

حصلت الحكمة المغربية علي الاعتماد بشكل رسمي قي عام 2008 حينما كان عمرها 19 عاما فقط .

وتم اعتماده كحكم دولى في 2016 وشاركت في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بغانا في 2018

وتعد أول مغربية تقوم مباراة بالدورى المحلي عام 2020 .

وتولت مهمة حكم الفيديو المساعد، خلال نهائي كأس الأمم بين مصر والسنغال.