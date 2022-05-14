الكشف وتوفير العلاج لـ 200 من أهالي الفنت ببني سويف ضمن قافلة عيون

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها مديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة .



وتبين من التقرير، الذي عرضه د. محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلتين طبيتين لعلاج أمراض العيون بقرى الفنت الشرقية والغربية، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، وتمت مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة العدوى بكورونا.

وتم خلال القافلتين الكشف عن 200 حالة وتوزيع العلاج المجاني لـ 79 مواطناً مقدمة من إحدى الشركات "مساهمة مجتمعية"، حيث تم تشخيص 21 حالة تحتاج لعملية مياه بيضاء و3 عمليات زرع عدسة و8 حالات ظفرة و3 حالات ( سحابة ، حول، كيس دهني) و2 حالة انسداد في القنوات الدمعية، فيما تم عمل 92 نظارة طبية وتحويل 21 حالة عمليات بيضاء لإحدى المستشفيات للعلاج.