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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق ركن داوود يحى إبراهيم الوزير المنتدب لدى رئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطنى والمحاربين القدامى وضحايا الحرب بجمهورية تشاد والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية
بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

تناول اللقاء تطورات الأوضاع علي الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها علي الأمن والإستقرار
داخل القارة الأفريقية فى ظل الظروف والتحديات الحالية ، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين فى العديد من المجالات.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية والتشادية فى مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها ، كما أكد على أهمية تنسيق الجهود العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأشاد وزير الدفاع الوطنى بجمهورية تشاد بجهود مصر الداعمة لكافة قضايا القارة الأفريقية لإرساء دعائم الأمن والإستقرار بها وتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة معرباً عن تطلعه لمزيد من التنسيق فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك .

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتشادية.

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الفريق أول محمد زكى تشاد وزارة الدفاع الفريق أسامة عسكر

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