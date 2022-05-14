بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق بورسعيد - دمياط السريع

واصل طريق بورسعيد دمياط السريع مسلسل نزف الدماء على الاسفلت و التى ارتفعت بشكل كبير خلال الايام الماضية ليحصد الطريق مابين متوفى ومصاب

شهد طريق بورسعيد دمياط منذ قليل حادث تصادم بين سيارتين احداهما ميكروباص و الأخرى ملاكى ليسقط خلالها 10 مصابين تم نقلهم الى مستشفي الزهور المركزى بحى زهور بورسعيد

وكانت مستشفي زهور بورسعيد التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل استقبلت 10 اشخاص بينهم فتاة تبلغ من العمر 19 عام نقلوا إليها عبر سيارات الاسعاف

ويشر صدى البلد اسماء ال 10 مصابين الذين أصيبوا في حادث التصادم بين السيارتين .

1- سماح محمد شلاطه ١٩ سنة من المنزلة

2- عبد الرحمن ابراهيم يوسف ٢٨ المنزلة

3- مؤمن محمد خلف ٢٠ من القاهرة

4- محمد حسن متولى الشعبانى 22 دمياط

5- محمد كمال بشير ٤٣ دمياط

6- حسن حواس حسن ٢٦ دمياط

7- احمد صبري حامد 23 دمياط

8- السيد خلف عبد اللطيف 52 عين شمس

9- مؤمن محمد خلف 20 عين شمس

10- مجهول الهويه