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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد: طلاب أولى ثانوي أدوا امتحانات اليوم الكترونيا بنسبة 100%

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم ببورسعيد

‏أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد اليوم ، أن نسبة تمكن طلاب الصف الأول الثانوي العام من أداء امتحانات الفصل ‏الثاني من العام الدراسي 2021 - 2022 في مادتي الكيمياء والجغرافيا الكترونيا بالفترة الصباحية، قد بلغت 100% على مستوى لجان المحافظة ، البالغ ‏عددها 32 لجنة والتى تمثل 36 مدرسة بالتعليم الثانوي العام.‏

و صرح وكيل تعليم بورسعيد ، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان مادة الكيمياء بالفترة الأولى هو 5150 من أصل 5160 طالبا وطالبة مع رصد غياب 10 ‏طلاب بينما أدى 5159 من أصل 5168 طالبا وطالبة امتحان مادة الجغرافيا بالفترة الثانية مع رصد غياب 9 طلاب على مستوى كل الإدارات ‏التعليمية.‏

وأشار الدكتور أكرم وكيل تعليم بورسعيد ، إلى أن 33 طالبا وطالبة من حالات الدمج أدوا امتحانات اليوم ورقيا بنسبة حضور 100% بينما أدى 438 طالبا وطالبة بنظام ‏المنازل امتحانات اليوم ورقيا بمقر لجانهم مع رصد غياب 15 طالبا وطالبة بالفترة الأولى و 14 طالبا وطالبة بالفترة الثانية.‏

وقال وكيل تعليم بورسعيد ، إن أعمال امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2021 – 2022 للصف الأول الثانوي العام تسير بكل هدوء وبشكل طبيعي ‏دون رصد أي حلات غش أو مشكلات قد تعكر من صفوها من قبل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية متمنيا النجاح والتفوق لكل الطلاب.‏

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