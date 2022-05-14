وكيل تعليم بورسعيد: طلاب أولى ثانوي أدوا امتحانات اليوم الكترونيا بنسبة 100%

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد اليوم ، أن نسبة تمكن طلاب الصف الأول الثانوي العام من أداء امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2021 - 2022 في مادتي الكيمياء والجغرافيا الكترونيا بالفترة الصباحية، قد بلغت 100% على مستوى لجان المحافظة ، البالغ عددها 32 لجنة والتى تمثل 36 مدرسة بالتعليم الثانوي العام.
و صرح وكيل تعليم بورسعيد ، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان مادة الكيمياء بالفترة الأولى هو 5150 من أصل 5160 طالبا وطالبة مع رصد غياب 10 طلاب بينما أدى 5159 من أصل 5168 طالبا وطالبة امتحان مادة الجغرافيا بالفترة الثانية مع رصد غياب 9 طلاب على مستوى كل الإدارات التعليمية.
وأشار الدكتور أكرم وكيل تعليم بورسعيد ، إلى أن 33 طالبا وطالبة من حالات الدمج أدوا امتحانات اليوم ورقيا بنسبة حضور 100% بينما أدى 438 طالبا وطالبة بنظام المنازل امتحانات اليوم ورقيا بمقر لجانهم مع رصد غياب 15 طالبا وطالبة بالفترة الأولى و 14 طالبا وطالبة بالفترة الثانية.
وقال وكيل تعليم بورسعيد ، إن أعمال امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2021 – 2022 للصف الأول الثانوي العام تسير بكل هدوء وبشكل طبيعي دون رصد أي حلات غش أو مشكلات قد تعكر من صفوها من قبل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية متمنيا النجاح والتفوق لكل الطلاب.