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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سوق الأسماك الجديد فى بورسعيد يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين

زوار بورسعيد من المحافظات
زوار بورسعيد من المحافظات سوق الأسماك الجديد عالمى

شهد سوق السمك الجديد بحي العرب ، اليوم،  إقبالا كبيراً من المواطنين بمحافظة بورسعيد ومن المحافظات الأخرى، خلال العطلة الأسبوعية، حيث يتكرر مشهد زيارة المئات من المواطنين من بورسعيد والمحافظات المجاورة للسوق خلال إجازة نهاية الأسبوع منذ افتتاحه.

زوار بورسعيد من المحافظات سوق الأسماك الجديد عالمى 

وأشاد زائرو السوق بالأسماك المتنوعة والأسعار المتميزة ، حيث يعتبر سوق الأسماك الجديد سوقًا خدميًا متكاملًا لكل أهالي بورسعيد ونقلة كبرى لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.

زوار بورسعيد من المحافظات سوق الأسماك الجديد عالمى 

وأكد المواطنون أنه جرى إقامة سوق بورسعيد على أحدث مستوى عالمي، مشيدين بالحفاظ على المستوى الحضاري للسوق، نتيجة إدارته من خلال شركة متخصصة في أعمال الإدارة والأمن والنظافة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.

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زوار بورسعيد من المحافظات سوق الأسماك الجديد عالمى 

ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع ويضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية. 

زوار بورسعيد من المحافظات سوق الأسماك الجديد عالمى 
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