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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يستمع لآراء المواطنين خلال جولته بميدان الشهداء

محافظ بورسعيد يلتقي
محافظ بورسعيد يلتقي المواطنين بميدان الشهداء

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، عددا من المواطنين وزائري مدينة بورسعيد من المحافظات الأخرى، وذلك خلال جولته بميدان الشهداء.

وحرص محافظ بورسعيد  على الاستماع لٱراء المواطنين حول الخدمات المقدمة بمختلف المجالات، فضلا عن المشروعات التنموية والخدمية الجديدة التي شهدتها بورسعيد مؤخرا، وأيضا حرص على سؤال الزائرين من أبناء المحافظات الأخرى عن آرائهم في مدينة بورسعيد وأهم الأماكن التي تجذبهم لزيارة المحافظة.

محافظ بورسعيد يلتقي المواطنين بميدان الشهداء

ومن جانبهم، أشاد مواطنو بورسعيد وزائريها بالتطور الذي جرى ببورسعيد في عدد من المجالات، موجهين الشكر لمحافظ بورسعيد على الجهود المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد

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كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حرص على التواصل مع عدد من المواطنين فور انتهائه من أداء صلاة الجمعة بمسجد الشاطئ بحي العرب، من منطلق أهمية التفاعل المباشر مع المواطنين حول العديد من الموضوعات التى تمس حياتهم اليومية.

محافظ بورسعيد يلتقي المواطنين بميدان الشهداء

وخلال لقائه مع المواطنين استفسر محافظ بورسعيد، من بعض المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة لهم فى عدد من المجالات، وكذلك الاهتمام بالتعرف على مستوى الرضا والإدراك لدى المواطن نحو مختلف المشروعات التنموية والخدمية التى تتم على أرض المحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد على صدور تعليماته الى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بناء على التوجيهات العامة للرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كل السبل لخدمة المواطنين وتسهيل خدماتهم .

محافظ بورسعيد يلتقي المواطنين بميدان الشهداء

وكلف محافظ بورسعيد المواطنين بنشر التطوير والتنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة وتوعية الشباب بما يبذل من مجهودات كبيرة نحو بورسعيد جديدة عالمية تستطيع أن تستقبل السياحة من مختلف بلدان العالم بجانب ماحققته من تنمية فى السياحة الداخلية. 

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