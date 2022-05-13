ليلة حزينة في بورسعيد.. شاهد عيان يكشف كواليس حادث الفتيات الخمس على طريق المطار.. وصاحب السيارة: بنتى خدت مفتاح العربية دون علمي

شاهد عيان يكشف كواليس حادث فتيات بورسعيد

ويؤكد: 5 بنات 4 منهم إصابات خطيرة وواحده خرجت من السيارة واقفة

والد إحدى الفتيات :بنتى خدت مفتاح العربية دون علمي

والد أحد المتوفيه جنى لم نتهم أحد انا ووالد رنا رحمهما الله ونسألكم الدعاء

قائدة السيارة علياء مش علاء وتقر باحتلال عجلة القيادة مما تسبب فى الحادث

شهدت محافظة بورسعيد ليلة حزينة بالأمس بعد وفاة طالبتين وإصابة 3 أخريات على طريق المطار.

وكشف شاهد عيان تفاصيل الحادث الذى راح ضحيته طالبتين بالصف الثانى الثانوى و اصيب 3 اخرين عن تفاصيل جديدة فى الواقعة التى هزت ارجاء محافظة بورسعيد حزنا على الطالبات الخمس سواء من توفاهم الله أو من أصيبوا ومازالو يخضعون للعلاج بأحدى مستشفيات الرعاية الصحية بالمحافظة .

وروى المواطن ياسر عبيد تفاصيل الحادث مؤكد انها شهادة حق امام المولى عز وجل مؤكدا أنه كان يتابع السيارة منذ مرورها بجانبه أمام محطة عتمان للوقود بحى زهور بورسعيد والمتواجدة قبل المطار ببضعة مئات من الأمتار قد لا تتجاوز كيلو متر .

وقال عبيد:" لاحظت أن السيارة التي أمامي تسير بميل مره ناحيه اليمين والعكس مما يؤكد أن السائق لا يجيد القيادة بعدها زادت سرعة السيارة بداية من منطقة الكافتريات غرب بورسعيد اول طريق المطار".

واضاف شاهد العيان “ حاول ميكروباص ابيض من شمال سياره البنات المرور فمالت السياره ناحيه اليمين ثم ارتدت بسرعه ناحيه الميكروباص وتم الاصطدام بين السياره والميكروباص ثم انحرفت السيارة بشده ناحية العمود اصطدمت به”.

وشدد عبيد قائلا نزلت من السيارة وفوجئت بأطفال فتحت الباب الخلفي فوجئت بثلاث بنات اطفال ذو ملامح ملائكية قمنا بإخراجن.

وعن المتواجدين فى السيارة وقت الحادث:" 5 بنات اربعه منهم إصابات خطيرة وواحده خرجت من السيارة واقفة".

أما مايخص السيارة ومالكها فأكد السيد ابو سعدة والد أحدى الفتيات الخمس و التى ماتزال تتلقى العلاج بمستشفى زهور بورسعيد وحالتها العامة مستقرة ان نجلته حصلت على مفتاح السيارة عقب انهاء امتحانها دون علمه أوعلم والدتها وذهبت للتنزه مع زملائها فى المدرسة.

وشدد والدة الطالبة انه علم بباقى التفاصيل عقب وقوع الحادث واصابة نجلته و 2 اخرين ووفاة 2 من زملائها نتيجة الحادث .

اما والد المتوفاه الى رحمة مولاها لحظة وقوع الحادث رنا عمرو عبد المنعم شرف فأكد ان ابنته خرجت مع صديقاتها، عقب انتهاء الامتحان وأثناء سيرهن على طريق بورسعيد دمياط بالسيارة قيادة المدعوة علياء اختلت عجلة القيادة، مما أدى إلى وقوع الحادث وتوفيت ابنته على إثر الحادث.

وشدد والد المتوفاه الى رحمة مولاها جنى مزروع على عدم توجيه اى اتهام لاحد لافتا الى ان الحادث قضاء وقدر لاختلال عجلة القيادة نافيا ما جرى الحديث عنه فى ان ميكروباص صدم السيارة وتسبب فى الحادث طالب الجميع بالدعاء للمتوفيتنان بالرحمة

كانت النيابة العامة أمرت باستدعاء سائق ميكروباص حادث مطار بورسعيد و الذي راح ضحيته طالبتان واصيب 3 اخرين إحداهما مازالت محتجزة بالعناية المركزة

وكانت مديرية أمن بورسعيد تمكنت من تحديد رقم وهوية سائق ميكروباص محافظات ظهر فى لحظة وقوع الحادث رصدته عدة كاميرات ادعى البعض انه وراء وقوع الحادث لاصطدامه بالسيارة التى كانت تقل الفتيات من الجانب مما تسبب فى اختلال عجلة القيادة ووقوع الحادث.

وكشفت تحريات مديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع الادارة العامة المرور ان قائد الميكروباص يدعى علام م - من محافظة دمياط وتم عرضه منذ قليل على نيابة الزهور للتحقيق معه على ذمة القضية رقم 2850 لسنة 2022 جنح الزهور.

وهذا وقررت نيابة بورسعيد فحص السيارتين فنيا لبيان عما اذا كان للميكروباص دور فى الحادث من عدمة .

وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد محسن مدير مستشفي زهور بورسعيد امتثال حالتا مصابتين للشفاء ويرجح السماح لهما بمغادرة المستشفي باكر

وأضاف مدير زهور بورسعيد أن الحالة الثالثة مازالت بالعناية المركزة مع تحسن استجابتها للعلاج عن وقت دخولها المستشفي.

وشدد الدكتور محمد محسن على ان تعليمات الدكتور مصطفى شعبان مدير الرعاية الصحية فى بورسعيد توفير كل سبل للعلاج و الفرق الطبية لمتابعة الحالات وبذل كل الطاقات حفاظا على حياة المصابين.

وفى ذات السياق أثيرت حالة من اللغط بسبب اسم قائد سيارة حادث مطار بورسعيد و الذي راح ضحيته فتاتين و أصيب ٣ آخرين بعد أن خرجت البيانات تضم مصاب اسم علاء ويبلغ من العمر ١٦ عام

ومع انتشار الاسماء للمصابين و الاعلان عن وجود متوافين وخرجت عدد من المواقع معلنة الاسماء يتصدرها اسم علاء ثارت حالة من الجدل بدأ معها عدد من مرتادى مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فى بورسعيد على صفحاتهم نسج الأقاويل و القصص و الروايات المغلوطة عن أسباب الحادث باحثين عن سر وجود علاء مع الفتيات .

وتفاجئ هيئة الرعاية الصحية ومستشفي زهور بورسعيد بإعلان اسماء المتوفين و المصابين وليس من بينهم اسم علاء ولكن المتواجدة المصابة تدعى علاء وان متلقي الإشارة التى تم تسريبها كتب الاسم مغلوط .

ومع ثبوت الحقائق و التحريات و روايات شهود العيان تبين أن علياء ياسر البالغة من العمر ١٦ عام كانت هى من تقود السيارة وأنها أقل زملائها تعرض للإصابات نتاج الحادث لفتح الارباج لعجلة القيادة الكترونى فخفف من حدة الصدمة لتنزل من السيارة على قدميها فى حالة زهول أمام الجميع غير مدركة لما حدث ويتم نقلها للمستشفى فى حالة انهيار عصبي وكدمات بسيطة بالجسم .



وتدلى علياء باقوالها فى اسباب وقوع الحادث مؤكدة أن السيارة التى كانت تستقلها وزملائها مملوكة لوالد زميلتها هنا السيد ابوسعدة وأنها تركت لها القيادة على طريق مطار بورسعيد



واكدت علياء على أن السبب الرئيسي فى الحادث هو اختلال عجلة القيادة فى يدها وعدم تمكنها من السيطرة على السيارة حتى صعودها الرصيف واصطدامها بعامود الكهرباء .