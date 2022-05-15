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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحزن يخيم على الوجوه.. سرادق مهيب في عزاء الإعلامي نجاح الجمال بالدقهلية

عزاء كبير للجمال
عزاء كبير للجمال

مازال الحزن يملأ قرية كفر الأبحر بنبروه لرحيل الإعلامي نجاح الجمال،  وزوجته ونجله ونجلته  فى حادث أليم، حيث أقيم بالقرية سرادق مهيب بقرية كفر الأبحر التابعة لمركز نبروه محافظة الدقهلية لاستقبال المعزين من أهالي القرية وأصدقاء الراحل، وذلك بعد وفاة الشاب وزوجته و2 من أبناءه فيما أصيب اثنين من بناته بإصابات خطيرة  في حادث انقلاب ‏سيارته على طريق رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، بعد ‏يوم واحد من ظهوره وإعلانه عن تبرع بمبلغ مالي لإعادة بناء مسجد في قريته.

ووقف رضا الجمال شقيق الراحل، وعدد كبير من أبناء عمومتهم فى مقدمة السرادق المقام بجوار منزل العائلة بمدخل القرية لاستقبال المعزين وسط توافد المئات من الأهالي .

وشيع الآلاف من أهالي قرية كفر الأبحر فجر اليوم، جثامين 4 من أسرة واحدة بعد أن لقي "الجمال" مصرعه هو زوجته واثنين من أبنائه في حادث انقلاب ‏سيارته على طريق رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وأصيب اثنين من بناته بإصابات خطيرة وذلك بعد ‏يوم واحد من ظهوره وإعلانه عن تبرع بمبلغ مالي لإعادة بناء مسجد في قريته كفر الأبحر مركز نبروه ‏بمحافظة الدقهلية.‏

واستقبل الأهالي سيارات الإسعاف الحاملة للجثامين عند مدخل القرية وحملوهم على سيارات نقل إلى أن وصلوا عند منزل شقيق الراحل حتى مسجد المجمع الإسلامي بالقرية.

وانهارت السيدات فور وصول الجثامين وسط بكاء وعويل ذويهم، وترديد هتافات:"لا اله الا الله ..في الجنة يا شهداء".

وأم شقيق الراحل صلاة الجنازة على الجثامين الأربعة وحملوا النعوش إليى مقابر القرية لتشييعهم الى مثواهم الأخير.

يذكر أن الحادث راح ضحيته 4 من أسرة واحدة وهم كل من: نجاح محمد محمود الجمال، وشهرته نجاح الجمال ،47 عامًا،  وزوجته ‏رباب عماد توفيق، 45 عامًا، وابنته ندي نجاح محمد محمود، 20 عاما، وابنه أدهم نجاح محمد محمود ‏طفل، 12 عاما.

تم  نقل الجثث إلى مستشفى أبو رديس العام، كما تسبب الحادث في إصابة اثنتين من أبنائه ‏وهما‎:‎‏ ناردين نجاح محمد محمود، 12 عاما، مصابة باشتباه كسر بالحوض والعمود الفقري، ونورهان ‏نجاح محمد محمود، 19 عامًا، مصابة باشتباه كسر بعظمة الترقوة وجرح قطعي أسفل الأنف.‏

وكان الراحل نجاح الجمال قد ظهر أمس في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال جمع أهالي قرية كفر ‏الأبحر تبرعات لإعادة بناء مسجد في قريته وقال خلاله: "أتبرع عني وعن والدي وزوجتي وأبنائي بمبلغ ‏‏20 ألف جنيه، وتبرع مجمع لأبناء الحاج محمد الجمال 50 ألف جنيه عن روح والدهم" ورد عليه مقدم ‏الحفل : "مبروك يا أستاذ نجاح علي إحلال وتجديد بيت من بيوت الله وهي تعتبر صدقة جارية لك في ‏حياتك وبعد مماتك".

وتبلغ لمأمور قسم شرطة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء يفيد انقلاب ملاكي تحمل حروف وأرقام "د.هـ. ‏ف 8359" على بعد 30 من كارته رأس سدر اتجاه أبو زنيمة على الطريق الدولي الجديد، أسفر الحادث ‏عن وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة واثنين مصابين من نفس الأسرة .

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الدقهلية إعلامي قسم شرطة مسجد مواقع التواصل رأس سدر جنوب

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