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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

3 يونيو المقبل.. تفاصيل حفل تامر حسني بالتجمع الخامس

تامر حسني
تامر حسني

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن حفلات صيف 2022، في إحدى الجامعات الخاصة بمنطقة التجمع الخامس.

ومن المقرر أن يقام الحفل مساء يوم 3 يونيو المقبل، ويشاركه في الحفل مطرب الراب الشهير «عفروتو»، الذى يحظى بنجاح جماهيري كبير في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يشعل تامر حسني الحفل بمجموعة متنوعة من أشهر أغنياته التي يتفاعل معها الجمهور، منها: «صعبة»، "حلو المكان"، "كل مرة"، و"قولني كلام"، و"بنت الإيه"، و"أكتر حاجة"، و"تلفوني رن"، و"أنا ولا عارف"، و"يا تاعبني"، إضافة إلى أغنيات: "ارجعلي"، و"كفياك أعذار"، و"بحبك"، "ميحرمنيش منك" و"ضحكتها ما بتهزرش"، وغيرها.. فيما يقدم مطرب الراب «عفروتو» خلال الحفل عددا من الأغاني الشهيرة له، على رأسها: "فرق خبرة"، و"مش بالحظوظ" وغيرهما.

تامر حسني النجم تامر حسني حفل غنائي التجمع الخامس 3 يونيو

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