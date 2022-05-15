القصة الكاملة لغضب الأهالى من ضحايا "المستريحين"بأسوان

لا صوت يعلو الآن في أسوان فوق صوت الحديث عن قصة " المستريحين " والذين ظهروا على الساحة خلال الأيام الأخيرة ، فمنهم من تم إلقاء القبض عليه ، ومنهم من قام بالهرب عقب الاستيلاء على أموال المواطنين نظير شراء رؤوس الماشية .

ونعرض عبر منصة " صدى البلد " القصة الكاملة لردود فعل الضحايا " المغلوب على أمرهم " وغضب الأهالى الذين يبحثوا حالياً عن منجى لهم ، لاسترداد مبالغهم المالية التي ضاعت هباء، فلم يكن بمقدور البعض منهم سوى القيام بالتوجه إلى منازل " المستريحين " أو أى ممتلكات تخصهم تتواجد فى قريتهم ليقوموا بالتعدى عليها بالحرق أو أخذ ما يوجد بها من مقتنيات، فضلاً عن التعدى على أى شئ لتوصيل صوتهم للمسئولين، للوقوف بجانبهم لإخراجهم من هذه الكبوة التى لحقت بهم.

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وكان قد شهد صباح السبت قيام العديد من ضحايا المستريحين بإطلاق بعض الأعيرة النارية داخل منطقة الشرفا بمركز إدفو بعد أن ترددت الأنباء عن هروب مستريح أخر يدعى " طاهر الحصاوى " ، بخلاف المستريح " مصطفى البنك " ، والذى أستولى على أموال بعض ضحاياه نظير شراء رؤوس الماشية ، وفر هارباً ، بعد استيلائه على ملايين الجنيهات، عقب تعامله مع ضحاياه فى تجارة المواشى والسيارات والأموال ، وقد توجهت القوات المختصة لقرية الشرفا للسيطرة على الوضع الأمنى بالقرية ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا فيما يقول أبو الحسن رزيقى محمود بأنه كانت لدى رأس ماشية ، وقمت بتسليمها " لمصطفى البنك " يوم وقفة العيد ، وأعطانى الوعد بتسليم مستحقاتى المالية لديه بعد 15 يوما ، وعندما كنت أذهب إليه كذا مرة ، كانت هناك مماطلة في هذا الموضوع ، ولم يتم تسليمى فلوسى حتى تم إلقاء القبض عليه ، ومش عارفين نعمل آيه .

فيما أشار آدهم عبد العزيز من إدفو بأنه معى بعض رؤوس المواشى أتاجر فيها ، ولكن نظراً لعدم وجود أي سبيل لدينا للمتاجرة في هذه الماشية ، فقد قال لى أحد الأصدقاء من أهالى القرية بأن هناك من يقوم بشراء الماشية بمبالغ كويسه ، وعشان المكسب السريع تورطنا في هذا الأمر ، وأعرف ناس باعت ذهب زوجاتها ، وناس أخذت زوجاتها في شركات التسليف للوصول إلى هذا الموضوع ، وكان لدينا طمأنينة في البداية حيث قمت بالإقتراض بمبلغ 162 ألف جنيه ، وسلمتها له ، وضاعت منى .

وفى نفس السياق أشار أحد الشباب بأنه كانت لديه 2 من رؤوس الماشية ، وفى سوق إدفو في الحاجر لم أجد الناس التي كانت تشتترى وتبيع ، ثم جاء لى مندوب من السباعية ، ويدعى عبد الغفار عبد الرحمن ، وتواصلت مع حد من إدفو ، وقال الناس دى مضمونين وفيه ناس كويسه معاهم ، وأعطيت له الماشية قبل رمضان ، وقالوا لى أنه بعد 21 يوم ستحصل على فلوسك ، ولكن تم إلقاء القبض عليه ، وعملت محضر في المركز .

فيما أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن الدولة تقف بكل إمكانياتها بجانب المواطنين الذين تعرضوا لحالات نصب من بعض الذين مارسوا أنشطة تجارية مخالفة وخاصة في الحصول على رؤوس الماشية والجمال بطرق غير مشروعة ساهم فيها قلة وعي هؤلاء المواطنين و التساهل مع ممارسات عدد من النصابين .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه جاري التنسيق مع المستشار المحامي العام لإصدار قرار من النيابة العامة بسرعة التصرف في رؤوس الماشية والجمال من خلال لجنة محايدة تشرف على عملية توزيعها أو طرحها بمزاد علني وتوجيه عوائده المالية للمستحقين من المواطنين الذين تعرضوا للنصب.

وناشد محافظ أسوان المواطنين بمدينة البصيلية وقراها ونجوعها بضبط النفس والتحلى بالصبر في ظل الجهود المبذولة من القضاء والشرطة لسرعة إرجاع الحقوق لأصحابها ، مشدداً بأنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة مع كل من يتجاوز ويهدد السلم العام والإجتماعى .

وكان قد استشهد 2 من لواءات الشرطة، بجانب 2 مجندين آخرين تابعين لوزارة الداخلية فى الساعات الأولى صباح الخميس الماضى ، نتيجة تعرضهم لحادث سير بطريق الغنيمية بمركز إدفو شمال أسوان .

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بمصرع اللواء منتصر عبد النعيم، وكيل الإدارة العامة للأمن والتحريات بوزارة الداخلية، واللواء أحمد محيى، مساعد منطقة جنوب الصعيد لقطاع الأمن، و2 مجندين آخرين وهما كل من أحمد صديق، وسعودي شعبان، وذلك إثر حادث سير على الطريق الصحراوى وتحديدًا عند قرية الغنيمية بمركز إدفو شمال المحافظة، أثناء مطاردة مصطفى البنك "مستريح المواشى" في جبال إدفو بأسوان.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، ولكن لفظوا أنفاسهم الأخيرة مباشرة، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرض الجثث على الطبيب الشرعي.

وانتقل ضباط المباحث وقوات الأمن إلى المنطقة لمعاينة الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها، وتم تحرير محضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.