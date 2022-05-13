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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمواجهة جشع التجار.. ضبط 220 مخالفة بالمخابز والأسواق في أسوان

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية - محافظ أسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستكمال تنظيم الحملات التموينية التفتيشية على الأسواق من خلال مديرية التموين ، وأيضاً الجهات المختصة الأخرى حيث سيتم إتخاذ الإجراءات الحازمة في حالة تقاعس أى تاجر أو صاحب محل عن تعليق قائمة الأسعار على السلع المعروضة ، بجانب المغالاة فى الأسعار دون أي مبرر حيث أنه في حالة المخالفة سيتم الغلق ، ثم سحب الترخيص حيث يأتي ذلك إستمراراً للجهود التي تبذلها المحافظة مع إتخاذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمواجهة جشع التجار والسيطرة على الأسواق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأكد اللواء أشرف عطية على أنه لن سيمح بأى فساد أو تلاعب في الأسعار والإتجار في قوت الشعب بضبط المخالفات من خلال اللجان المشتركة من رؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات التموينية ومباحث التموين وشرطة المرافق والبيئة والصحة والطب البيطرى ، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية من مسئولى مديرية التموين .

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ومن جانبه أوضح المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز ومحاسبة المخالفين ، وإتخاذ الإجراءات القانونية معهم ، فقد تم ضبط 156 مخالفة أثناء المرور على المخابز تشمل مخالفات نقص الوزن وجودة المواصفات والميزان والتوقف والتصرف والمبيعات الوهمية وغيرها .

وأشار حسام العربى بأنه نتيجة لجهود الرقابة التموينية على الأسواق فقد تم ضبط 64 مخالفة تتضمن 16 مخالفة عدم إعلان ، و 3 مخالفات لعدم صلاحية ، وأيضاً 21 مخالفة شهادة صحية ، علاوة على 4 مخالفات بدون ترخيص ، وكذا مخالفة سلع مجهولة المصدر ، فضلاً عن 19 مخالفة أخرى متنوعة .

وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ حملة مكبرة إستهدفت الإزالة الفورية لـ 7 حالات تعدى بمساحة 3470 م2 ، منها الإزالة الفورية لحالة تعدى بقرية الكلح شرق على مساحة 600 م2 ، بجانب إزالة 2 حالة تعدى بالكلح غرب بمساحة ألف م2 بالترعة الرمادية ، فضلاً عن تنفيذ 4 قرارات للإزالة الفورية تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بقرية وادى عبادى بمساحة 1870 م2 ، وتم تحرير محاضر بهذه الوقائع ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

ويأتي ذلك من أجل الحفاظ على حق الشعب والدولة فى إراضيها طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمرة فى هذا الشأن ، وتنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بشأن إزالة كافة أشكال التعدى على أراضى أملاك الدولة أولاً بأول سواء كانت بناء أو زراعية أو تابعة للرى ، ولاسيما التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

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