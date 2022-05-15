شاهد.. 4 ثعابين عملاقة تقتحم منزلًا وتهاجم السكان بأستراليا

أثار مقطع فيديو مرعب صدمة وذعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وثق لحظة عثور عائلة أسترالية على 4 ثعابين عملاقة تحاول التزاوج داخل منزلهم في بوديريم.

أسرعت العائلة الأسترالية باستدعاء صائدي الأفاعي من صن شاين كوست للإمساك بـ الثعابين ونقلها بعيدًا عن المنزل.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للواقعة المرعبة، حيث ظهر صائد الثعابين يقوم بمحاولات متعددة للإمساك بالأربعة.

كانت الثعابين من نوع "السجاد" العملاق، وقد استقرت على سطح الفناء لمدة يومين إلى ثلاثة أيام، ثم ازداد عددها إلى 6، وبدأت في الاستيلاء على المنزل.

حصد المقطع أكثر من 1.2 ألف مشاهدة تاركًا رواد مواقع التواصل الاجتماعي عاجزين عن الكلام مع تخيل معظم الناس أنفسهم في مكان العائلة.

https://fb.watch/c-YzAIEpNU/