خبير أثري عن غمض عين أبو الهول : تخاريف لا أساس لها من الصحة

علق الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات الدكتور أحمد عامر علي تداول رواد السوسيشال ميديا عن ظهور تمثال "أبو الهول" وهو غامض العينين أن ذلك عار من الصحة، ومجرد تخاريف وخزعبلات، وهي مجرد شائعات ، وأن تمثال "أبو الهول" لم تتغير ملامحه منذ آلاف السنين لم يتأثر بأي شئ.

وأشار "عامر" إلى أن هناك العديد من الأساطير إرتبط ذكرها بالفراعنة مثل "لعنه الفراعنه"، و"الزئبق الأحمر"، كما نجد منها أيضا حلم أبو الهول وعندما نام أبو الهول، وغيرها من الخرافات.

وتابع "عامر" أن تمثال أبو الهول منذ القدم مثار للجدل والأقاويل والشائعات، وذلك نظرًا لغموضه وندرته في الحضارة المصرية القديمة، ويعتبر تمثال "أبو الهول" من السمات الهامه والمميزة للحضارة المصرية القديمة، وتمثال أبو الهول في الجيزة هو أكثرها شهرة، تم نحت التمثال فى صخر المنطقة نفسها في عهد الأسرة الرابعة "2613-2494 ق.م." مما يجعله الأقدم، كانت تماثيل أبي الهول المصرية القديمة تمثل الملك بجسد أسد كإشارة واضحة لقوته، ونجد أيضا أن ملوك الدولة في عهد الدولة الحديثة كانوا يصورون بوجودهم علي شكل تمثال "أبوالهول" وهذا دليل علي أهمية وقوته في الحضارة المصرية القديمة.

