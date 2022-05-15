إبراهيم حسن : سأشجع ريال مدريد أمام ليفربول في نهائي أبطال أوروبا

قال إبراهيم حسن نجم الكرة المصرية السابق، إنه حاول ضم محمد صلاح، لنادي الزمالك، حينما كان يتولى القيادة الفنية للفارس الأبيض، رفقة، حسام حسن.

وأضاف إبراهيم حسن، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد» :" سوف أساند ريال مدريد بدون تفكير، نملك علاقات جيدة مع جميع اللاعبين، وكنا نفاوض محمد صلاح من اجل الانضمام إلى الزمالك من المقاولون العرب، لقد حاربنا من اجل ذلك رغم عدم معرفة بعض إدارة مجلس إدارة الزمالك باللاعب ومنهم حازم إمام".

وأكمل:" تصريحات محمد صلاح بشأن رغبته في مواجهة ريال مدريد في نهائي الأبطال، المرينجي هو أفضل الأندية العالمية ويصعب تحديه، و ماقاله صلاح سوف يؤثر على حظوظه إذا كان مرشحا للفريق الاسباني".

وعن الفريق الذي سيشجعه في نهائي الأبطال، أجاب :" سأشجع ريال مدريد، إنه النادي المفضل بالنسبة لي، وسأشجعه حتى لو كان حسام حسن بنفسه يلعب في ليفربول".