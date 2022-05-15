نهائي دوري أبطال إفريقيا .. موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي والقنوات الناقلة

حسم الأهلي تأهله رسميا إلى الدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله (2-2) أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري، السبت، في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، ليصعد المارد الأحمر للمباراة النهائية فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (6-2).

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في المباراة النهائية، يوم 30 مايو الجاري، مع الوداد المغربي الذي تغلب على بيترو أتلتيكو الأنجولي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-2).

وكان الأهلي قد فاز على وفاق سطيف برباعية نظيفة في مباراة الذهاب التي جمعتهما باستاد الأهلي we السلام السبت الماضي.

بينما تعادل أمام مع وفاق سطيف بنتيجة 2-2 في مباراة الإياب ، وتمكن أبناء القلعة الحمراء من الوصول للمباراة النهائية بنتيجة 6-2 بمجموع المباراتين.

وكان الوداد قد تأهل للنهائي بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي في نصف النهائي 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي والوداد المغربي في صراع متكرر علي اللقب

وتعد هذه المرة الثانية التي يلتقي بها الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد نسخة عام 2017 والتي توجه بها الفريق المغربي.

ودائماً ما تشهد مباريات الأهلي والوداد المغربي الأثارة والمتعة، لما يملكان الفريقين لاعبين مهاريين تؤهلهم على حصد اللقب الإفريقي، حيث تقابلا الفريقين في 10 مباريات قبل نهائي المقبل.

ويتفوق الفريق الأحمر في عدد الموجهات بينهما حيث نجح في الفوز في 4 مباريات، وخسر في مباراتين وتعادل في 4 مباريات، ونستعرض في تلك السطور تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد وملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

وكان الاتحاد الأفريقي «كاف» قد أعلن عن إقامة المباراة النهائية لرابطة دوري أبطال أفريقيا في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وستقام المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا مساء الاثنين الموافق 30 من شهر مايو الجاري.

كشف الأهلي عن أول قرار بعد عبور وفاق سطيف الجزائري، والتأهل بشكل رسمي لمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أول تحرك من الأهلي بشأن ملعب النهائي الأفريقي

وقال الأهلي في بيان رسمي: "يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا طارئًا عصر الغد، برئاسة محمود الخطيب، وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم".

وأضاف البيان "يأتي ذلك لمناقشة ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بأزمة المباراة النهائية لدوري الأبطال، بعد القرار غير العادل الذي صدر متأخرًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإسناد تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، ومنح أحد طرفي النهائي فرصة اللعب على ملعبه ووسط جماهيره على حساب الطرف الآخر".

وتابع: "يستعرض المجلس في اجتماعه كافة الخطوات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها خلال الأيام القليلة الماضية، ويقوم باتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي الأدبية والفنية".