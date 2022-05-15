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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تبدأ بـ 575 جنيها.. أسعار تذاكر حفل تامر حسني في التجمع الخامس

تامر حسنى
تامر حسنى

يحيى المطرب تامر حسنى حفلا غنائيا ضمن حفلات صيف 2022، فى إحدى الجامعات الخاصة بمنطقة التجمع الخامس.

 

وتتراوح أسعار تذاكر حفل تامر حسنى بين 575 جنيها إلى 815 جنيها ومازال بيع جميع تذاكر الفئة مستمرا إلى الوقت الحالى وذلك حسب الموقع الرسمى الخاص بالحفل.

 

ومن المقرر أن يقام الحفل مساء يوم 3 يونيو المقبل، ويشاركه في الحفل مطرب الراب الشهير «عفروتو»، الذى يحظى بنجاح جماهيري كبير في الفترة الأخيرة.

 

ومن المقرر أن يشعل تامر حسني الحفل بمجموعة متنوعة من أشهر أغنياته التي يتفاعل معها الجمهور، منها: «صعبة»، "حلو المكان"، "كل مرة"، و"قولني كلام"، و"بنت الإيه"، و"أكتر حاجة"، و"تلفوني رن"، و"أنا ولا عارف"، و"يا تاعبني"، إضافة إلى أغنيات: "ارجعلي"، و"كفياك أعذار"، و"بحبك"، "ميحرمنيش منك" و"ضحكتها ما بتهزرش"، وغيرها.. فيما يقدم مطرب الراب «عفروتو» خلال الحفل عددا من الأغاني الشهيرة له، على رأسها: "فرق خبرة"، و"مش بالحظوظ" وغيرهما.

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