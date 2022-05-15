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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الليلة.. برشلونة في مهمة حسم وصافة الدوري الإسباني أمام خيتافي

فريق برشلونة
فريق برشلونة

يحل فريق برشلونة ضيفا على نظيره خيتافي، اليوم، الأحد، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، في إطار منافسات الجولة الـ 37، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز، لتحقيق الفوز على خيتافي في مباراة اليوم، لحسم وصافة الدوري الإسباني “رسميا” قبل جولة من النهاية، خلف ريال مدريد الذي حسم اللقب “مؤخرا”.

وكان فريق برشلونة فاز على سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإسباني.

وخاض فريق برشلونة 36 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 21 لقاء، وتعادل في 9 مواجهات، وخسر في 6 مناسبات.

على الجانب الآخر، يتسلح فريق خيتافي بعاملي الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، وضمان بقائه في مسابقة الدوري الإسباني الموسم المقبل.

يذكر أن برشلونة تلغب على خيتافي بهدفين مقابل هدف، في لقاء الدور الأول.

ترتيب برشلونة وخيتافي:

يحتل برشلونة وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، خلف ريال مدريد متصدر الترتيب بـ 84 نقطة، بينما يتواجد خيتافي في المركز الـ 15 بـ 38 نقطة.

 

برشلونة خيتافي الدوري الإسباني تشافي ريال مدريد

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