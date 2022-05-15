مصرع طفل صعقا بالكهرباء أمام منزله في أسيوط

لقي طفلا مصرعه صعقا بالكهرباء في عمود إنارة أمام منزله بقرية المعابدة الغربية بمركز أبنوب بأسيوط .

تلقت مديرية أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من مستشفى أبنوب المركزي بوصول " حمادة . ب . م " 10 سنوات جثة هامدة بادعاء صعق كهربائي .

انتقل ضباط مباحث المركز إلى المستشفى وبسؤال أهليته اقروا بتعرضه إلى صعق كهربائي من عمود الإنارة أمام منزله بمنطقة العوامة بقرية المعابدة الغربية مما أدى إلى وفاته .

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبنوب المركزي تحت تصرف النيابة العامة وإخطار هندسة كهرباء ابنوب بفصل التيار الكهربائي عن عمود الإنارة .