مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ملاكى بطريق قنا الغربى

لقيت سيدتين مصرعهما و أصيب ٣ آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى، بالقرب من كمين الالمونيوم.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى، نتج عنه وفيات و إصابات.

تبين مصرع ، عفاف عبد الوهاب ٱحمد ٥٠ عاماً، و أسماء حماده محمد ٣٢ عاماً ، و إصابة كل من: محمد حماده محمد ٣٢ عاماً، بجروح وكدمات بالجسم، حماده محمد سليم ٢٦ عاماً، بجروح وكدمات بالجسم، و أماني عبيط أحمد ٢٦ عاماً ، لكسر بالساق الأيمن مع سحجات بالجسم.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا العام، و نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.