صحف الكويت: محمد بن زايد رئيسًا للإمارات.. «مجموعة السبع»: لن نعترف إطلاقا بأية حدود تفرضها روسيا في أوكرانيا.. وشحن أول مركب قمح هندي إلى مصر

-محمد بن راشد: هو ظل زايد وامتداده فينا.. ومؤسس مئوية دولتنا.. عرفناه قائداً وبايعناه رئيساً

- الإمارات ودَّعت خليفة بن زايد «قائد التمكين» وبايعت محمد بن زايد الرئيس الثالث للدولة

- المجلس الأعلى للاتحاد انتخب بن زايد بالإجماع رئيسا للدولة

-مجلس الوزراء الكويتي يرحب بانتخاب محمد بن زايد رئيساً للإمارات

-ممثل الأمير قدّم واجب العزاء بوفاة خليفة بن زايد

-ماكرون من الإمارات: الشيخ خليفة بن زايد كان يحظى باحترام الجميع

-ميقاتي بعد الإدلاء بصوته: عملية الاقتراع تجري بشكل جيد

-«الزراعة»المصرية: شحن أول مركب قمح هندي إلى مصر

-«الإحصاء» المصري: 25.5 مليون أسرة في مصر منها 55.3% تعيش في الريف

-"الأرصاد" الكويتية: طقس حار نهاراً ومعتدل ليلاً..و"العظمى": 40

جاء في صدر عناوين الصحف الكويتية وداع ورثاء الشيخ الراحل خليفة بن زايد، وتولي الشيخ محمد بن زايد رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على موضوعات أخرى.

ذكرت صحيفة الوطن الكويتية، أن المجلس الأعلى للاتحاد انتخب بالإجماع أمس السبت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت إن المجلس عقد اجتماعا في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأضافت أنه حضر الاجتماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

ونقلت عن بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة القول إنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفا لفقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وعاد ممثل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له إلى البلاد قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعد تقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وذكرت الوطن في شأن آخر، أكدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) أنها "لن تعترف إطلاقا" بأية حدود تحاول روسيا فرضها في أوكرانيا على خلفية الحرب الدائرة هناك منذ 24 فبراير الماضي.

جاء ذلك في بيان وقعه وزراء خارجية دول المجموعة في ختام اجتماعهم في مدينة (فانغلر) شمالي ألمانيا أمس السبت.

كما تؤكد الدول السبع على دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها بما فيها شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014".

وتعهد الوزراء بمواصلة دعم أوكرانيا من خلال مدها بالسلاح وفرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

قالت صحيفة الأنباء، إنه قد دخلت الإمارات عهدًا جديدًا بتولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئاسته دولة الإمارات بعدما جرى انتخابه لقيادة البلاد، خلفاً للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وبعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد، وعبر في البرقية عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه لرئاسة الإمارات.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد عبداللطيف الفارس بما يلي: رحب مجلس الوزراء بانتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أكد مجلس الوزراء ثقته الكاملة بقدرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على مواصلة المسيرة المباركة لدولة الإمارات على طريق التقدم والازدهار.

وذكرت الأنباء في شأن آخر محلي، أكد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، أن الوزارة الكويتية استبقت كل الأحداث والأمور المتعلقة بزيادة أسعار السلع خصوصا فيما يتعلق بالأزمة الروسية-الأوكرانية وما استجد أخيرا من القرار الذي اتخذته جمهورية الهند بمنع تصدير القمح.

ولفت الشريعان في تصريح خاص لـ«الأنباء»، إلى أن الهند ثاني أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم، وانه تم خلال المرحلة الماضية وضع الدراسات اللازمة للتصدي للأزمة العالمية وإيجاد الحلول لمواجهة مثل هذا الأمر، من خلال تشكيل اللجان اللازمة في وزارة التجارة خصوصا قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.

وأضاف الشريعان «اننا بعد كل ما ذكر أتممنا الاستعدادات اللازمة لهذه الأزمة العالمية، والتي نتمنى ألا يطول أمدها».

من جهته، أكد مصدر في وزارة التجارة والصناعة، أن مواجهة انعدام بعض المنتجات الغذائية، وعلى رأسها القمح، تستوجب زيادة في ميزانية السلع المدعومة بالدولة، ما سيعطي أريحية في عدم قفز الأسعار بسبب الأزمة العالمية.

ومن القمح في الكويت إلى القمح في مصر حيث ذكرت صحيفة الأنباء، وقالت إنه قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر أن الحجر الزراعي أشرف على فحص وتحليل وشحن أول مركب قمح هندي إلى مصر.

وذكرت الوزارة في بيان امس ، أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير قد تلقى تقريرا من رئيس الحجر الزراعي د.أحمد العطار، بنتائج قيامه بالإشراف على إجراءات الفحص والتحليل والشحن لأول مركب قمح هندي يتم شحنه من ميناء كاندلا بالهند إلى مصر.

وأضافت أنه أشرف على فحص القمح قبل شحنه من خلال مفتشي الحجر الزراعي المصري وسحب عينات وتحليلها في أحد المعامل الدولية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى الفحص الحجري الدقيق لجميع كميات القمح قبل وأثناء التحميل على المركب.

وأكد العطار أن نتائج التحاليل أشارت إلى الجودة العالية للقمح الهندي، والذي تعدت نسبة البروتين فيه الـ14% مع نسبة رطوبة أقل من 9%، بالإضافة إلى مطابقته لكافة المواصفات الفنية والمعايير الدولية للصحة النباتية وتطابقه مع كافة اشتراطات الحجر الزراعي المصري.

وأوردت الأنباء، أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الأسر المصرية بلغ وفقا لتقديرات السكان في أول يناير الماضي، 25.5 مليون أسرة، ويقيم 55.3% من إجمالي عدد الأسر في الريف (بواقع 14.1 مليون أسرة)، بينما يقيم 44.7% من إجمالي عدد الأسر في الحضر (بواقع 11.4 مليون أسرة).

وأضاف الجهاز - في بيان بمناسبة اليوم العالمي للأسرة - أنه يقع 34.3% من الأفراد في الفئة العمرية أقل من 15 سنة و26.8% من الأفراد في فئة الشباب (15 - 29 سنة) و35.1% من الأفراد في سن العمل (30 - 64 سنة) في حين بلغت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.1%.

كويتيًا ذكرت الأنباء، توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار لنهار اليوم الأحد، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .

أما ليلا سيكون الطقس معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه ، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 40 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 27 درجة مئوية.

من جانبها، قالت صحيفة القبس، أعلن الإليزيه، اليوم الأحد، وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أبوظبي لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

وصرح الرئيس الفرنسي، عقب وصوله العاصمة الإماراتية أبوظبي، قائلاً «الشيخ خليفة بن زايد كان يحظى باحترام الجميع بسبب قيم السلام والانفتاح والحوار التي كان يجسدها».

وأكد ماكرون دعم فرنسا الكامل لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وللشعب الإماراتي.

ومن المرتقب أن تستقبل العاصمة الإماراتية أبوظبي أيضاً عدداً من القادة الأجانب بينهم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فيما تحدث البيت الأبيض عن زيارة مرتقبة لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس لتقديم التعزية برحيل الشيخ خليفة بن زايد وتهئنة الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيساً لدولة الإمارات.

في شأن آخر، قالت القبس، أدلى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بصوته عند الساعة الثامنة صباحاً في ثانوية حسن الحجة «الملعب» في طرابلس ترافقه عقيلته مي ونجله مالك..وقال بعد الادلاء بصوته: «إن الدولة بكل أجهزتها مستنفرة لإنجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي»، مبيناً أن عملية الاقتراع تجري بشكل جيد.

ودعا ميقاتي اللبنانيين إلى اختيار الأفضل ومن يرونه مناسباً».

