البحرين.. نائب الملك يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

التقي نائب ملك البحرين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وكان قد قام الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائبملك البحرين ولي العهد فى وقت سابق بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، لتقديم واجب العزاء إلى محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

كما قدم تعازيه ومواساته إلى أسرة آل نهيان، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرة آل نهيان الكرام جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يوفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لكل ما من شأنه تحقيق المزيد من الخير والنماء لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.