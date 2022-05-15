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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على أهداف المركز القومي المصري للمعهد الدولي للتعلم عن بعد

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تسعى جامعة عين شمس دائما إلى تنفيذ استراتيجية لتقديم خدمات متميزة بمعايير دولية معترف بها، مع الحرص على الشفافية في القيم والمعتقدات والإجراءات لخلق مناخ مناسب للإبداع والابتكار.

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ولذلك حرصت جامعة عين شمس في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي تحت رعاية منظمة اليونسكو وجامعة عين شمس، علي افتتاح المركز القومي المصري للمعهد الدولي للتعلم عن بعد التابع لمنظمة اليونسكو.

 

ويعد المركز القومي المصري للمعهد الدولي للتعلم عن بعد IIOE مركزاً لدعم الابتكار في التعليم العالي والتحول الرقمي في جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال السعي نحو تحقيق الأهداف التالية:

 

1- تفعيل دور جامعة عين شمس في قيادة وتوطين المعهد الدولي للتعلم عن بعد IIOE التابع لمنظمة اليونسكو للاستفادة من شبكاته ومصادره من أجل تعزيز قدرة المزيد من مؤسسات التعليم العالي المصرية على التدريس والتعلم المدمج بجودة عالية وتحقيق التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي.

2- بناء شبكة قومية مصرية من مؤسسات التعليم العالي تنضم إلى المعهد الدولي للتعلم عن بعد IIOE واعتبارهم أعضاء فيه.

3- بناء منصة قومية للحوار وتبادل الخبرات من اجل التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمؤسسات التعليم العالي من خلال المشاركة في المناقشات وورش العمل والتدريبات التي ينظمها المعهد.

4- إعداد مجموعة من البرامج والدورات التدريبية بالشراكة مع المعهد الدولي للتعلم عن بعد، على أن تصمم هذه الدورات خصيصاً وفق الاحتياجات المصرية وبما يتوافق مع معايير الجودة القومية والمعايير الفنية للمعهد الدولي للتعلم عن بعد المتعلقة بالدورات التدريبية عبر الإنترنت.

5- إجراء بحوث مشتركة في مجال تكنولوجيا التعليم والتحول الرقمي للتعليم العالي.

وأوضح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الدور الريادي لجامعة عين شمس في مجال التحول الرقمي والتنمية المستدامة وتطلعات جامعة عين شمس نحو تحقيق شراكة فعالة مع المعهد الدولي للتعلم عن بعد IIOE التابع لمنظمة اليونسكو بهدف تبادل الخبرات وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال التعلم الإلكتروني، موضحا أن المركز القومي المصري للمعهد الدولي للتعلم عن بعد IIOE يعتبر نقلة نوعية في تطوير منظومة التعلم الإلكتروني بجمهورية مصر العربية، وسيساهم بشكل فعال في دعم مؤسسات التعليم العالي المصرية ومساعدتها على تطوير استراتيجيات التعلم الالكتروني وفق المعايير الدولية.

وأضاف الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات المصرية، حرص المجلس الأعلى للجامعات على تطوير منظومة التعليم والتعلم بالجامعات المصرية مع توجيه جميع إمكانيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو تحقيق هذا الهدف، مؤكداً حرص المجلس الأعلى للجامعات المصرية  علي تقديم الدعم الكامل للمركز القومي المصري للمعهد الدولي للتعلم عن بعد IIOE.

وأكد الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، على اهتمام الدولة بتحقيق استراتيجية جمهورية مصر العربية 2030 في مجال التحول الرقمي من خلال تطوير مؤسسات التعليم العالي تكنولوجياً وبناء الشراكات الدولية مع الجهات المعنية ومن أهمها منظمة اليونسكو بهدف الارتقاء بمنظومة التعلم واتباع أحدث الاستراتيجيات الدولية في مجال التعلم الإلكتروني.

وخلال العرض الذي قدمه الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أوضح أهم السمات التنافسية لجامعة عين شمس وما أحرزته من مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية لاسيما في مجال التعليم والتعلم وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، موضحا أهمية المركز القومي المصري للمعهد الدولي للتعلم عن بعد في التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس بما سوف ينعكس بشكل إيجابي على التدريس والتعلم المدمج وتحقيق التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي.

 

واستعرضت الدكتور منى عبد العال الزهري، المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس أهداف المركز القومي المصري للمعهد الدولي للتعلم عن بعد، والامتيازات التى سوف تتمتع بها مؤسسات التعليم العالي من خلال انضمامها إلى شبكة المعهد الدولي للتعلم عن بعد والاجراءات التى يجب اتباعها للانضمام إلى  شبكة المعهد مع توضيح الالتزامات التي يلزم مراعاتها عند الانضمام.

 

أدارت اللقاء الدكتورة داليا يوسف مدير الوحدة المركزية للتعلم الإلكتروني بجامعة عين شمس، والتي اختتمت اللقاء بإعطاء الكلمة لممثلي الجامعات المصرية التى انضمت إلى  شبكة المعهد الدولي للتعلم عن بعد لتقديم نبذة عن جامعتهم والأهداف التى يتطلعون إليها من الانضمام إلى  شبكة المعهد. 

 

جدير بالذكر أن عدد الجامعات التي انضمت حتى الآن إلى شبكة المعهد الدولي للتعليم الإلكتروني بالإضافة إلى جامعة عين شمس التى ترأس المركز القومي المصري للمعهد الدولي للتعلم عن بعد، ويقع مقره داخل إدارة تطوير التعليم بحرم جامعة عين شمس بالقاهرة، وصل إلى خمسة جامعات هي الإسكندرية، بنها، المنوفية، الجلالة، بني سويف. 

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