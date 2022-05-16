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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نحات " الخردة ".. فنان جنوب سيناء يحكي قصة الحصان الفرعوني بدهب

حصان دهب
حصان دهب

جذب الفنان النحات ابراهيم صلاح الأنظار إليه لبراعته في استخدام الخردة من الحديد والنحاس والصاج و الجنازير  لتصميم اجمل التماثيل بشكل جمالي رائع  نال اعجاب السياح من مختلف الجنسيات في جبل الطويلات بمدينة دهب 
"العجلة الحربية اكتملت" بهذه العبارة   أكد  الفنان ابراهيم صلاح  أن مجسم العجلة الحربية التي قام بتشكيله بمنطقة جبل الطويلات بمدينة دهب كان غير مكتمل، لذا كان لابد من تشكيل مجسم لحصان بالحجم الطبيعي لكي تكتمل اللوحة الفنية بمجسم يعبر عن التراث الفرعوني.

وأوضح "إبراهيم" أنه قام بتجسيد الحصان على الطراز الفرعوني ليتماشى مع العجلة الحربية التي قام بتجسيدها في نفس الموقع منذ فترة، وجسد الحصان من الصاج والحديد الخردة الذي يزن نحو 200 كيلو جرام، وجرى تزينه بالزي الفرعوني من الجنازير الخردة ليشبه تمامًا الخيول الفرعونية التي كانت تستخدم في جر العجلات الحربية، خاصة أن القدماء المصريين تفننوا في تزيين الخيول، وفي صنع سروجها، وأغطيتها، التي كانت ترصع بالذهب والفضة.

وأكد أنه قام بتشكيل مجسم الحصان بعد عمل استغرق 20 يومًا متواصلًا لمدة 9 ساعات متواصلة يوميًا بإجمالي 180 ساعة تقريبًا، هذا بخلاف وقت تجميع الخامات، مشيرًا إلى أنه من عشاق مدينة دهب بجنوب سيناء، وسبق له أن صمم مجسمًا لعجلة حربية، وأخر لغوريلا ضخمة، وأخيرًا مجسم لجودزيلا من إطارات السيارات المستعملة، وذلك بهدف جذب السياحة للمدينة.

وعن بداية موهبته، قال الشاب الذي لا يتجاوز عمره الـ28 عامًا، إنه ولد في المنيا، وكان يهوى نحت الجداريات والمجسمات منذ الصغر، وبدأ تنمية موهبته بالتشكيل بالطين والجبس، وحرص أصدقائه وجيرانه على استغلال هذه الموهبة بتوفير الخامات له ليقوم بتحويلها إلى أشكال فنية ذات استفادة، ثم اتجه إلى إعادة تدوير المخلفات من الحديد، والصاج، وإطارات السيارات الخردة، مؤكدًا أن أول عمل فني له كان عبارة عن مجسم للقط المصري عند القدماء المصريين، وهذا المجسم قوبل باستحسان على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مما كان له أثر كبير في تنمية قدرته على التشكيل والتصميم بكافة المحافظات المصرية.
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حصان دهب

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حصان دهب ابراهيم صلاح الجنازير الطويلات

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