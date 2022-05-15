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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

شاهد... لحظة النطق بالحكم على 8 متهمين في قضية التخابر مع داعش

محمد شيرين فهمي
محمد شيرين فهمي

أصدرت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها على 8 متهمين في القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع داعش".

 

وعاقبت المحكمة معتز توفيق هارون، وعمرو يحيي، ومهدي صالح، وخضر د، بالسجن المؤبد عما أسند اليهم.

 

ومعاقبة آلاء إبراهيم بالسجن المشدد 3 سنوات، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

 

وإدراج المتهمين الأول والثاني والخامس بقوائم الإرهاب، وتحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وبراءة على د، ومحمد عبدالله، ومحمد أبو بكر.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية شنودة فوزي.

وتضم القضية كلا من: معتز توفيق "أبو خالد الشامي"، أجنبي الجنسية، وعمرو يحيي "دودج"، مصري الجنسية، ومهدي صالح "أبو إيليا"، أجنبي الجنسية، وعلي بن يوسف د، "أجنبي الجنسية"، وخضر د، "أجنبي الجنسية"، وآلاء إبراهيم هارون، "مصرية الجنسية"، ومحمد عبدالله باغي، "مصري الجنسية"، ومحمد أبو بكر السيد، "مصري الجنسية".

واتهمتهم النيابة العامة بأنه في خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018 بداخل وخارج مصر.. قاما المتهمان الأول والثاني بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين هما الحركيان "محمد الرحال ويحيي الجسري" أعضاء جماعة داعش الإرهابية بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة لاستهدافها بعمليات إرهابية، وكلفوا المتهم الثاني القيادي بالجماعة بالداخل بالتواصل مع المتهم الأول لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات، فأرسل المتهم الثاني المتهمين الرابع والخامس لاستلام الأموال تمهيدا لتنفيذ مخطط الجماعة الارهابية.

الدائرة الأولى محكمة أمن الدولة طوارئ محمد شيرين فهمي حصر أمن دولة عليا

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