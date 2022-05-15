رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير الامتحانات العملية النهائية بكلية الفنون الجميلة

تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، سير أعمال الامتحانات العملية النهائية للفرقة الرابعة في يومها الأول بكلية الفنون الجميلة.

ورافق رئيس الجامعة، كلا من الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، والدكتور أحمد حمدي، والدكتور محمود علام، والدكتور قرشي سعدي، وكلاء الكلية.

واطمئن رئيس الجامعة، على حسن سير الامتحانات، مؤكدا أن الجامعة تحرص على تهيئة وتوفير المناخ الصحي الملائم للطلبة والطالبات لتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول، مع تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة وتوفيرجميع الامكانيات اللازمة لسير الامتحانات وفق الضوابط والقواعد التي وضعتها الجامعة في هذا الشأن.

وشدد الدكتور محمد محجوب، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة للامتحانات وعدم الدخول بالهاتف المحمول أو الحقائب وغيرها من الممنوعات.

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