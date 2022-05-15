خير خلف.. فيفي عبده تهنئ الشيخ محمد بن زايد بتولي رئاسة الإمارات

هنأت الفنانة فيفي عبده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعد توليه مقاليد الحكم لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتبت فيفي عبده في تويتة لها: “تعازينا الحارة لشعب الامارات الحبيب في وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة #خليفة_بن_زايد #الامارات”.

بينما كتبت في تويتة أخري: “خير خلف لخير سلف. ربنا يحفظ الامارات 🇦🇪 #محمد_بن_زايد #الامارات”.

وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد بدولة الإمارات، امس السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات، خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية، الجمعة الماضية.

ومساء الجمعة، شيعت دولة الإمارات، جنازة الرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث دُفن جثمانه في مقبرة البطين في العاصمة أبوظبي.

وأعلنت الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً اعتباراً من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام.

وشغل الراحل الشيخ خليفة بن زايد ، منصب رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي في عام 2004، عقب وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أسس دولة الإمارات عام 1971.