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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة.. رئيس مياه الإسكندرية يتفقد أعمال التجديد بمنطقة أبو النوم

رئيس مياه شرب الإسكندرية
رئيس مياه شرب الإسكندرية يتابع مشروعات حياة كريمة

أجرى المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب في الإسكندرية، جولة ميدانية لمتابعة مشروعات إحلال وتجديد الخط الرئيسي لشبكة منطقة أبو النوم قطر 6 بوصة بطول 6.5 كيلو متر والذي يغذي حوالي 30 الف نسمة.

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وأشارت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، أن هذا يعد أول مشروع يتم تسليمه ضمن مبادرة حياة كريمة في نطاق مناطق خدمة مياه الشرب بالاسكندريه بأبيس، لخدمة مناطق: ( أبو النوم - قرية الحاجر - مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة).

كما عقد رئيس مياه الاسكندرية، اجتماعا للقطاعات التجارية بفروع محرم بك والبلد وفرع النزهه ومجمع خدمات كوم الدكة، للحث على ضرورة التعامل اللائق مع الجمهور، ومراجعة الاصدار والتدقيق ليعبر عن الاستهلاكات الفعلية وفقا لقراءات العدادات، وتنشيط معدلات التحصيل.

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