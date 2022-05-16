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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

صدى البلد

شهدت قصة مدرسة الأحياء التي أثارت صورها، ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر فيها عدد من الجاردات يحيطون بالمعلمة، تطورات جديدة عقب مثولها للتحقيقات مع زوجها و5 من الجاردات، وإخلاء سبيلهم بكفالة على ذمة القضية، لتحتل تلك المعلمة محركات البحث وتصبح تريند السوشيال ميديا.

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المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

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إخلاء سبيل مدرسة الأحياء وزوجها بالطالبية و5 بودي جاردات بكفالة 15 ألف جنيه

إخلاء سبيل بكفالة

قررت نيابة العمرانية، والطالبية، إخلاء سبيل أسماء عماد الشهيرة بـ«مدرسة الاحياء» وزوجها، و٥ بودي جاردات بكفالة ١٥ الف جنيه، بواقع ٥ الاف جنيه لكل من المعلمة وزوجها، و١٠٠٠ جنيه لكل بودي جارد. 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام "مدرسة" بتقديم دروس خصوصية تحت حراسة عدد من الحراس الشخصيين (جاردات).

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اتهامات بالجملة.. القصة الكاملة لضبط أسماء مدرسة الأحياء وزوجها بالطالبية

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بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

مفاجآت بالجملة

بالفحص تبين أن المذكورة حاصلة على بكالوريوس تربية قسم أحياء، دفعة 2020، متزوجة حديثا منذ 4 أشهر، وتقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، ولا تعمل بأى مدرسة حكومية أو خاصة، وتقوم بتقديم الدروس الخصوصية دون تصريح من الجهات المعنية، وتمارس المهنة ببعض المراكز التعليمية ـ غير مصرح بها ـ.

كما تبين قيامها بتنظيم عرض تعليمى مسرحى بحضور (300) طالب بأحد المسارح بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، وإستعانت خلاله بعدد من الحراس الشخصيين.

ضبط المدرسة وشركائها

عقب تداول الواقعة إعلامياً قامت بالإختباء بمسكن والدها بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وأمكن تحديد المشاركين فى ارتكاب الواقعة، وتم ضبط 6 أشخاص، من بينهم زوجها والجاردات المرافقين لها، وأقروا بتنظيم العرض المسرحى بدون تصريح، وأن الغرض من الاستعانة بالحراس  الشخصيين لتنظيم العرض وتأمين الطلاب نظراً لكثافتهم.

اعترافات مدرسة الأحياء.. «أكل عيش»

كشفت أسماء عماد معلمة الأحياء، عن تفاصيل الواقعة، حيث قالت خلالها إنها لا تعمل في أي مدرسة حكومية، ولم تلتحق حتى الآن للعمل بوزارة التربية والتعليم أو أي مدرسة، إذ إنها خريجة حديثة دفعة 2020، وأنها تخصصت لتدريس مادة الاحياء إلى التلاميذ والطلاب بأسعار رخيصة مراعاة لظروفهم المادية، خاصة أنها تقدم فائدة بمقابل مادي بسيط بدلا من الجلوس بدون عمل.

وأضافت أنها تزوجت حديثا، وكانت تعطي الحصة للطالب بمبلغ 25 جنيها فقط، وأحبها التلاميذ لبساطة شرحها، واستعان زوجها بـ«البودي جاردات» لحمايتها، أثناء تقديم مسرحية لشرح بعض النقاط الصعبة في مادة الاحياء، وأنها لم تحصل على تصريح من المصنفات بعرض العمل المسرحي والرقابة على مضمون ما عرضته في المسرحية.

وأكدت أن العرض المسرحي نجح بالفعل، واستمتع به الطلاب وفهموا ما تعسر عليهم، لافتة إلى أنها نالت إشادة واسعة من أولياء الأمور.

انتقادات وسخرية

وكانت التعليقات الساخرة، قد انهالت على معلمة الأحياء، حيث علق البعض على صورتها وسط الجاردات المحيطون بها أثناء ذهابها للعمل، وكان من أبرز تلك التعليقات؛ تعليق أحد الطلاب قائلا: "لما تبقى مدرس أحياء ورايح تتفرج على فيلم الخلية"، وكتبت إحدى الطالبات: "جايبة معاها الجهاز المناعي كله".

فيما كتب بعض الطلاب أن الحصة عند الأستاذة أسماء بـ250 جنيها، ويتراوح عدد حضور المحاضرات من 750 إلى 1000 طالب، أي أنها تحقق ربع مليون جنيه في محاضرة واحدة.

انا عروسة جديدة كنت باكل عيش مدرسة الأحياء الجاردات القصة الكاملة

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