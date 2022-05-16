عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جيف بيزوس يصف تغريدة لـ بايدن بأنها مضللة ويطالب إدارة تويتر بالتحقق منها

جيف بيزوس يصف تغريدة
جيف بيزوس يصف تغريدة لبايدن بأنها مضللة ويطالب إدارة تويتر

 طالب مؤسس أمازون، الملياردير جيف بيزوس قسم مراقبة المحتوى في تويتر Twitter بمراجعة تغريدة للرئيس الأمريكي جو بايدن تدعو الشركات الكبرى لتحمل نصيبها من الضرائب، والتحقق من هذه التغريدة معلومة مضللة.

 

وفي تغريدة له دعا جيف بيزوس إدارة تويتر إلى التحقق من تغريدة الرئيس بايدن على اعتبار أنها قد تكون ضمن المعلومات المضللة، حيث اتهم بيزوس بايدن بأن ربط الضرائب بخفض التضخم هو أمر غير منطقى ومضلل.

 

وتستند التغريدة المتهمة من قبل جيف بيزوس على مطالبة ضرورة تحمل الشركات الأكثر ثراء نصيبها من الضرائب، كما أشار إلى أن دفع الشركات الكبرى ضرائب أكبر سيعمل على خفض التضخم.      

 

وانتقد جيف بيزوس بشدة نية الرئيس بايدن رفع الضرائب، وبحسب موقع Yahoo News فإن أمازون قد دفعت ضرائب منخفضة للغاية حيث استطاعت أن تخفض ضرائبها للصفر من الضرائب الفيدرالية لعام 2018 من أثبتت أنها قد دفعت 129 مليون على 11 مليار دولار من أرباحها، حيث كانت واحدة من ضمن 60 شركة من أكبر الشركات المتداولة علنًا التي لم تدفع أي ضرائب في ذلك العام. 


   
جدير بالذكر أن جيف بيزوس، كان قد أثار الجدل بعد طرحه لسؤال حول ما إذا سيكون للصين نفوذ قوي في تويتر بسبب وجود مصالح تجارية لشركة تسلا المملوكة لإيلون ماسك مع الصين، وتساءل بيزوس عن حجم الدور الذى سيكون للحكومة الصينية في تويتر، وإلى أى مدى يمكنها الاستفادة من استحواذ إيلون ماسك على الشركة. 
 

جيف بيزوس جو بايدن مؤسس أمازون الرئيس الأمريكي تويتر Twitter تويتر قسم مراقبة المحتوى إدارة تويتر خفض التضخم الضرائب الشركات الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ غفوة أبو الهول

بعد هدية السيتي .. سيناريوهان لـ تتويج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

أبو الهول ..هل أغمض الحارس الأمين عينيه حقا؟ القصة الكاملة "فيديوجراف"

يشبه لون الدم.. خسوف كلي للقمر خلال ساعات قليلة |فيديو

قرار جمهوري بنقل رئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين

نحلة تقتل شابا بالغربية.. فيها سم قاتل وتهاجم الإنسان في 3 حالات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

ترشيحاتنا

هل لخسوف القمر اليوم تأثيرعلى الإنسان... البحوث الفلكية تجيب

رويترز: حزب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله يحصد عشرين مقعدا

علاء نبيل: تتويج الأهلي بلقب أبطال إفريقيا بمثابة 5 ألقاب.. فيديو

عماد متعب: مخطط كاف سينجح إذا أدار جاساما نهائي إفريقيا

الإسماعيلي: نرفض بيع عبد الرحمن مجدي إلى الزمالك.. فيديو

دعم البورصة وزيادة المستثمرين.. دمج الشركات والموانئ ينعش سوق المال المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

تماثيل الكرنك تتحرك ليلا وغفوة أبوالهول تنذر بالهلاك.. قصة حكايات لعنة الفراعنة

بديل خلطة الأرز .. طريقة عمل دجاج محشي بالمكرونة

الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف مهرجان كان قبل يومين من حفل الافتتاح.. صور

فيديو

تحويل المحنة إلى منحة.. أبو العينين: الأزمة الاقتصادية العالمية تسونامي العصر

مصر في المسار الصحيح.. الحكومة تعلن خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين وسبب إضافة رقم الهاتف.. الوزارة تمد فترة التسجيل .. فيديوجراف

ينتمي لـ الجماعة الإسلامية .. تطورات جديدة في قضية قتل كاهن الاسكندرية

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ