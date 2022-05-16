جيف بيزوس يصف تغريدة لـ بايدن بأنها مضللة ويطالب إدارة تويتر بالتحقق منها

طالب مؤسس أمازون، الملياردير جيف بيزوس قسم مراقبة المحتوى في تويتر Twitter بمراجعة تغريدة للرئيس الأمريكي جو بايدن تدعو الشركات الكبرى لتحمل نصيبها من الضرائب، والتحقق من هذه التغريدة معلومة مضللة.

وفي تغريدة له دعا جيف بيزوس إدارة تويتر إلى التحقق من تغريدة الرئيس بايدن على اعتبار أنها قد تكون ضمن المعلومات المضللة، حيث اتهم بيزوس بايدن بأن ربط الضرائب بخفض التضخم هو أمر غير منطقى ومضلل.

وتستند التغريدة المتهمة من قبل جيف بيزوس على مطالبة ضرورة تحمل الشركات الأكثر ثراء نصيبها من الضرائب، كما أشار إلى أن دفع الشركات الكبرى ضرائب أكبر سيعمل على خفض التضخم.

وانتقد جيف بيزوس بشدة نية الرئيس بايدن رفع الضرائب، وبحسب موقع Yahoo News فإن أمازون قد دفعت ضرائب منخفضة للغاية حيث استطاعت أن تخفض ضرائبها للصفر من الضرائب الفيدرالية لعام 2018 من أثبتت أنها قد دفعت 129 مليون على 11 مليار دولار من أرباحها، حيث كانت واحدة من ضمن 60 شركة من أكبر الشركات المتداولة علنًا التي لم تدفع أي ضرائب في ذلك العام.





جدير بالذكر أن جيف بيزوس، كان قد أثار الجدل بعد طرحه لسؤال حول ما إذا سيكون للصين نفوذ قوي في تويتر بسبب وجود مصالح تجارية لشركة تسلا المملوكة لإيلون ماسك مع الصين، وتساءل بيزوس عن حجم الدور الذى سيكون للحكومة الصينية في تويتر، وإلى أى مدى يمكنها الاستفادة من استحواذ إيلون ماسك على الشركة.

