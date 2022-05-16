أحمد عيد عبد الملك: الأهلي استفاد من التحكيم الإفريقي مثلما تضرر.. فيديو

يرى أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ، أن فريق الكرة بالنادي الأهلي استفاد تحكيمًا من التحكيم الإفريقي، ومن الطبيعي أن يتضرر أحيانًا.



وواصل عبد الملك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، الخطيب عضو بلجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأعتقد أنه كان يعلم حقوق ناديه حال الإعلان عن مقترحات استضافة نهائي إفريقيا.



وأوضح عبد الملك، لا أعلم الحقيقة، لو كان الأهلي يعلم بوصول خطاب رسمي من "كاف" بشأن اقترحات ملعب النهائي، ولم يتقدم بطلب، فيتحمل نتائج هذه الأزمة، أعتقد أن الأحمر فرط في حقوقه بعدم التقدم منذ البداية بطلب تنظيم البطولة.

وعن مواجهتي وفاق سطيف، أكد عبد الملك أن الفريق الجزائري دخل المباراة خائفًا من الأهلي.



واختتم، بيان الأهلي الذي أصدره اليوم لم يضيف شيئًا جديدًا، الأهلي لم يأخذ قرارات حاسمة بشأن الأزمة.