منتخب الكويت للكيوكوشن كاراتيه يفوز بثلاث كؤوس في بطولة آسيا

حقق منتخب الكويت للكيوكوشن كاراتيه، اليوم الأحد، ثلاث كؤوس في بطولة آسيا للعبة (kwunion)، التي استضافتها العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، بمشاركة نحو 170 لاعبا ولاعبة، وجاءت كلها في المركز الثالث لثلاث فئات.



وقال رئيس وفد المنتخب حسن الكندري -وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)- إن الكأس الأولى حققتها اللاعبة زينب الكاظمي المشاركة في فئة تحت وزن 55 كيلوجراما وحلت في المركز الثالث، أما الكأس الثانية فحققها ضاري بهبهاني الذي حل ثالثا في فئة وزن تحت 85 كيلوجراما، بينما حقق ضاري الشمري في وزن تحت 65 كيلوجراما الكأس الثالثة في المركز الثالث أيضا.



وأضاف الكندري أن البطولة -التي انطلقت أمس السبت واختتمت اليوم- شارك فيها منتخبات الكويت وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وإيران واليابان وكازاخستان (الدولة المستضيفة).

