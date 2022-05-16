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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بمبلغ خيالي.. بيع هيكل عظمي لديناصور في مزاد علني بنيويورك

بمبلغ خيالي.. بيع
بمبلغ خيالي.. بيع هيكل عظمي لديناصور في مزاد علني بنيويورك

باعت دار كريستيز للمزادات في نيويورك هيكل عظمي لديناصور كان مصدر وحي لفيلم «جوراسيك بارك» ومن نوع داينونيكوس أنتيروبوس، وأطلقت عليه تسمية «رابتور» مبلغ خيالي.

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ودفع مزايد  آسيوي لم يكشف عن اسمه في الهيكل العظمي للديناصور الذي يتكون من 126 عظمة متحجرة، ويتجاوز طوله ثلاثة أمتار 12.4 مليون دولار شاملاً النفقات (226,773,680.00 جنيه مصري). 

ويعتبر هذا الهيكل «الثاني» في ترتيب هياكل الديناصورات الأعلى سعراً، لكنّ ثمة فرقاً واسعاً بينه وبين هيكل عظمي لديناصور «تي-ريكس» الذي يحتل المرتبة الأولى إذ بيع عام 2020 في مقابل 31.8 مليون دولار.

وأوضح المسؤولون عن المزاد «رابتور» الذي يتميز بأنه في حال جيدة ووضِع عند مدخل مقر كريستيز في مانهاتن، هو الهيكل العظمي الأكثر اكتمالاً لهذا النوع.. وكان اكتُشِف قبل سنوات في وولف كانيون بولاية مونتانا الأمريكية، وبقي مذاك ملكاً لجهات خاصة.

وكان داينونيكوس أنتيروبوس، الأصغر والأكثر رشاقة من «تي-ريكس»، الديناصور الذي استُلهم منه ديناصور «فيلوسيرابتور» في فيلم «جوراسيك بارك» الشهير لستيفن سبيلبرغ عام 1993.. ومع أنهما في الواقع نوعان مختلفان، استوحى واضعو السيناريو الحقيقة العلمية بتصرّف.

وأصبحت مبيعات الهياكل العظمية للديناصورات محور عدد من المزادات في الأعوام الأخيرة، على غرار بيع «بيج جون»، وهو أكبر هيكل عظمي لديناصور من نوع ترايسيراتوبس معروف في العالم، يبلغ طوله ثمانية أمتار، بيع مقابل 6.6 مليون يورو لصالح هاوي جمع أمريكي خلال مزاد في أكتوبر 2020.

وتثير هذه المزادات لدى مسؤولي المتاحف وعلماء المتحجرات أسفاً شديداً لكون هذه الأحافير تصبح جزءاً من مجموعات خاصة بدلاً من أن تكون معروضة في المتاحف.

وشكّل بيع الهيكل مسك الختام لمزاد شهد مبيعات من النمط التقليدي المألوف، ومن أبرزها سعر قياسي سجلته منحوتة لإدجار دوجا (1834-1917)، إذ بيع عمله «الراقصة الصغيرة ذات الـ14 عاماً» مقابل 41.6 مليون دولار، وهو أعلى سعر حققته قطعة للفنان الفرنسي في مزاد.

وسجل رقم قياسي آخر في إطار بيع قطع من القرن العشرين، إذ باتت «تيت دو فام (فرناند)» لبابلو بيكاسو أغلى منحوتة برونزية للفنان الإسباني تباع في مزاد على الإطلاق، إذ وصلت سعرها إلى 48,48 مليون دولار.

وبلغ إجمالي مبيعات الأمسية 831 مليون دولار.

 

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