الآداب والتمريض والأسنان والأثار.. قافلة تنموية شاملة من عين شمس لههيا بالشرقية

استقبل أهالى مركز ومدينة ههيا القافلة التنموية الطبية التوعوية الشاملة والتى قام بإعدادها وتنظيمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة والتى شارك بها خمس كليات أخرى من جامعة عين شمس (كلية الآداب – كلية التمريض - كلية طب الاسنان- كلية التربية النوعية - كلية الأثار) و نادى روتارى هليوبليس سبورتنج و التي أقيمت بمدرسة التربية الفكرية لمدينة ههيا بمحافظة الشرقية يوم السبت 14 مايو 2022.

وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والسادة عمداء الكليات المشاركة فى القافلة من جامعة عين شمس (اد هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الاداب، الدكتور سحر موسى عميد كلية التمريض، الدكتور محمد ضياء عميد كلية طب الاسنان، الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار).



قام بالتنظيم والإشراف على القافلة الدكتورة/ راندا كمال عبدالرؤف وكيل كلية الدراسات العليا للطفولة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتنسيق مع وكلاء شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة للكليات المشاركة من جامعة عين شمس و الشركاء في نجاح هذه القافلة (اد رشا الديدي وكيل كلية الاداب – اد هيام طنطاوي وكيل كلية التمريض – اد رامي غالي وكيل كلية الاسنان - اد عمرو خليل وكيل كلية التربية النوعية - اد احمد الشوكي وكيل كلية الآثار).



و قام بالمشاركة في التنسيق و تنظيم القافلة ا.م.د/ محمود عبد الحليم – استاذ مساعد بقسم الاعلام وثقافة الاطفال بالكلية.



وكان فى استقبال المشاركين بالقافلة المستشار حمدي شامة، رئيس مركز و مدينة ههيا –الاستاذ أحمد ماضي، نائب رئيس مدينة ههيا و منسق القافلة حاتم محمود، مدير الأدارة التعليمية بههيا- الاستاذ توفيق حماد، مدير فرع البنك الاهلي بههيا - الدكتور عماد علوي، مدير عام التعليم العالي بالادارة التعليمية – استاذ محمد مكاوي، مدير ادارة الشباب والرياضة – الاستاذ سعيد عوض، مدير أدارة التضامن الاجتماعي – الاستاذ عاطف ابراهيم رئيس مجلس نادى ههيا الرياضي، الاستاذ مصطفى محمد مدير مدرسة التربية الفكرية بههيا، ونخبة من قيادات المجتمع المحلى ومتخذي القرار من المجتمع المدني ونواب مجلس الشعب لدائرة مركز ومدينة ههيا الاستاذ حاتم عبد العزيز و الاستاذ عمرو شعلان.

انفرد الاطباء والإخصائين من مركز رعاية ذوى الأحتياجات الخاصة بتقديم خدمات طبية تشخصية وعلاجية وتأهيلية وتوعوية متميزة للأطفال ذويي الهمم وأسرهم الذين حضروا من جميع القرى والنجوع التابعة لمركز ههيا .

اوضحت ا.د/ راندا كمال – ان مركز رعاية الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة – كلية الدراسات العليا للطفولة شارك بعدد كبير من المتخصصين فى العلاج والمتابعة والتأهيل لجميع الحالات من ذوي الاحتياجات الخاصة وقد تم من خلالهم تقديم خدمات متكاملة وحملات توعوية. كما تم توفير الادوية اللازمة للاطفال ذوي الهمم . حيث قاموا بمناظرة حوالي 200 حالة أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وقد شارك اطباء الاطفال و منهم د/ لميس مكاوي- مدرس المخ والاعصاب بقسم الدراسات الطبية للاطفال بالكلية ، د/ إيمان علاء – مدرس طب الاطفال بقسم الدراسات الطبية للاطفال بالكلية ، د/ رانيا سامي – زميل طب الاطفال بقسم الدراسات العليا للطفولة و رئيس وحدة العلاج بالاكسجين بمركز رعاية الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، د/ نجلاء صلاح – زميل طب الاطفال بقسم الدراسات العليا للطفولة :

- قاموا بتوقيع الكشف و علاج الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات تشمل (حالات الصرع – التوحد – ضمور بالمخ – تأخر عام فى النمو العقلي و حالات فرط الحركة وتشتت الانتباه- نزلات البرد – نزلات معوية –- متلازمة داون – شلل دماغي- امراض الجهاز التنفسي وحالات العنف الجسدي ضد انفسهم وضد الاخرين وقد تم تحويل معظم الحالات لوحدات تعديل السلوك و الارشاد الاسري واختبار الذكاء و تنمية المهارات و العلاج الطبيعي و العلاج الوظيفي

- تم توعية الأمهات بكيفية التعامل مع الاعاقات الحركية والاكتشاف المبكر لها ثم توجيههم لوحدة الارشاد الأسري و وحدة العلاج الطبيعى والتأهيل الحركي .

- تم عمل توعية لحالات التوحد وخطة علاجية وتم النصح بالمتابعة بمركز رعاية الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة .

- تم التوعية ايضاً بجلسات العلاج بالاكسجين المظغوط .

- تم تحويل بعض الحالات التى تحتاج الى متابعة الى مركز رعاية الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما قامت الدكتور ايناس راضي مدرس بقسم الدراسات النفسية بالكلية بعمل حملة توعية للاهالى بعنوان التنمر لدى الاطفال وطرق التعامل معه.

كما قامت الدكتورة مني ذهني و الدكتور محمد الصاوي اخصائيين التخاطب بمركز رعاية الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بعمل الآتي:

- حملة توعية عن تاخر الكلام ومساعدة الطفل التاخر اللغوي .

- تم عمل تقييم تخاطب لحالات تاخر اللغة – تاخر العقلي – ضعاف السمع – التلعثم .

- تم عمل ارشاد وتوعية لجميع اهالي الاطفال عن كيفية التعامل مع الطفل المتاخر فى النمو اللغوي .

- تم اعطاء جلسات تأهيل تخاطبي لبعض الاطفال تاخر نمو اللغة

- تم تقديم خطة علاجية وتأهيل تخاطب للتعامل مع الاطفال.

- تم تحويل عدد من الحالات الى مركز رعاية الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة .

قامت الدكتورة هيام عزام – استشاري بوحدة الارشاد الاسري بمركز رعاية الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بعمل حملة توعية للاهالي عن فرط الحركة ونقص الانتباه

- تقييم حالات متنوعة فى اضطرابات السلوك وفرط الحركة

- تقديم وتوزيع ارشادات ورقية سلوكية تغذوية للحالات



كما قامت الدكتورة اميرة عمر- رئيس وحدة رعاية الذات بمركز رعاية الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة باستقبال حالات وتشخيصها ( بطء التعلم – التأخر الذهني – كف البصري- التوحد )

- تم تقديم ارشادات وتدريبات حية عن مهارات رعاية الذات للاهالي وتقديم دعم نفسي لهم

- تم عمل جملة توعية للاهالي عن كيفية التعامل مع السلوك المحرج عند الاطفال

قامت د/ امنية فاروق – رئيس وحدة تعديل السلوك بمركز رعاية الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بتقييم وتحويل عدد من الحالات الخاصة بتعديل السلوك و قامت أيضا بعمل ارشادات عن العنف والاضطرابات السلوكية وتوجيهه بعض الارشادات للاهالي فيما يخص الاضطرابات السلوكية.

وقامت د/ اية مسعد – د/ احمد زهدي اخصائيين الطب النفسى وقياس الذكاء بمركز رعاية الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة

بعمل اختبارات ذكاء للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مثل اختبار ستانفورد بينيه الصورة الخامسة – اختبار فرط الحركة وتشتت الانتباه – اختبار فايلند للسلوك التكيفي – اختبار كارز لقياس التوحد

كما قام د/ عمر محمد و أ/ احمد مغربي – اخصائيين العلاج الطبيعى والتأهيل الحركي بمركز رعاية الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالكشف على حالات الاعاقة الحركية وفحصها واعطائها الخطة العلاجية اللازمة وتحويل بعض الحالات الى المركز لاستكمال العلاج

- التوعية عن النمو الحركي عند الاطفال ومشاكل التأخر الحركي والاكتشاف المبكر

- تم عمل مقياس دايتون لقياس الإدراك الحسي الحركي .

قام د/ علاء يونس – اخصائي بوحدة تنمية المهارات بمركز رعاية الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بعمل تقييم للحالات وتقديم جلسات تأهلية لهم وتحويل بعض الحالات الى المركز .

- تم عمل توعية مع الامهات بكيفية تنمية مهارات الطفل وسيتم التواصل مع الاهالي للمتابعة .

• شاركت كلية الاداب بالقافلة بتقديم الخدمات الاتية :-

- عقد لقاء توعوي بأخطار الامية ومساعدة الاميين ممن يجيدون القراءة والكتابة علي استثمار فرصة القافلة القاها د/ سعد رزق منسق محو الامية بقسم التاريخ – كلية الاداب

- عمل اختبارات قياس مستوي مع التحضير لفتح فصول امية لصالح طلاب الكلية من ابناء المحافظة بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار

- عقد لقاء تثقيفي مع اهالي المدينة عن اهمية تراث المحافظة وتاريجها عبر العصور بهدف المحافظة علي التراث الوطني والقاها د/ محمد القاسم الاستاذ المساعد بقسم التاريخ و مدير مركز الدراسات والتدريب – كلية الاداب بمشاركة د/ سوسن عيسي – المدرس بكلية الاثار.

- عمل مسابقة ترفيهية للحضور من الاهالي وتوزيع عدد كبير من الهدايا العينية مقدمة من بنك الكساء المصري وهي ملابس حريمي واطفال و شنط و احذية رياضية و تي شيرتات ، تشجيعا لهم ولابنائهم من حالات ذوي الاعاقة علي الانتماء وذلك تنفيذا لمحاور رؤية مصر 2030.

- معاونة كلية التربية النوعية بتوفير تي شيرتات صالحة للطباعة عليها لتوزيعها على الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة .

• قامت كلية التمريض بتقديم الخدمات الاتية: –

- قياس ضغط وسكر

- توعية عن الوقاية من الأمراض المزمنة مثل القلب وضغط الدم و سكر الدم

- توعية عن مخاطر الإدمان – توعية عن التغذية السليمة

- أم د أسماء عبد الرحمن الاستاذ المساعد بكلية التمريض قامت بتوعية عن فحص السرطان الثدي والتدريب علي فحص الثدي الدوري

- التوعية عن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة – التوعية بالرضاعة الطبيعية وأهميتها للأم والطفل التوعية بكيفية إكتشاف الأمراض المزمنة من خلال قياس السكر والضغط ) .

• قامت كلية طب الاسنان بتقديم الخدمات الاتية :-

- تم عمل توعية عن كيفية الحفاظ علي الاسنان

- تم الكشف علي المترددين علي العيادة وتم اجراء العلاج المطلوب من خلع وتنظيف

- تم تحويل بعض الحالات الى جامعة الزقازيق وجامعة عين شمس

• شاركت كلية التربية النوعية – قسم تربية فنية تحت قيادة اد أيمن رمزي الاستاذ بقسم التربية الفنية بتقديم الخدمات الاتية:

- تم عمل ورشة خاصة بطباعة المنسوجات بتقنية الاستينسل سابق التفريغ وتم التعامل مع الاطفال ذوي الاحتياجات من كافة الاعمار بالطباعة علي التيشرتات البيضاء .

- عمل توعية بكيفية الحفاظ علي التيشرت بعد الطباعة وكيفية تنظيفه

- توضيح الخطوات لطرق الطباعة بدءا من التصميم حتي طباعته من خلال توضيح الادوات والخامات المستخدمة.

• قامت كلية الآثار بتقديم الخدمات الاتية:–

- عمل انشطة فنية وتعليم اللغة الهيروغليفية والكتابة علي ورق البردى

- عقدت د سوسن عيسى المدرس بكلية الاثار ندوة تثقيفية عن اثار وكنوز وتاريخ محافظة الشرقية.

- عمل مسابقة وتقديم الهدايا للمتسابقين وتوزيع الكتيبات الثقيفية عن الحضارة المصرية القديمة

- عمل انشطة تفاعلية بالتوعية الاثرية عن طريق تلوين الرسومات الفرعونية المختلفة والتعريف بنبات البردي زراعته وصناعته والكتابة عليه .

- التعريف بالترفيه والتسلية عند المصري القديم والتنزة بالمراكب ولعبة السنت اصل لعبة الشطرانج وشرح التحنيط والادوات المستخدمة واسراره.

• قام اعضاء من نادي روتاري هليوبوليس سبورتنج برئاسة المهندسة هبة المرصفاوي و مشاركة ا/داليا بدوي و ا/ فاتن بلال و ا/ نفين انيس وا/هالة أيمن و د/ منال عبده و د/ ريهام شلبي

باحضار مجموعة كبيرة من الادوية للاطفال التى تحتاج الى علاج

- تم توزيع تي شيرتات للطباعة عليها من خلال كلية التربية النوعية كما تم توزيع عدد كبير منها على المترددين على القافلة.

- توزيع لعب على الاطفال ( عرائس – عربيات – ووسائل تعليمية )

- تم مساعدة بعض الحالات والتواصل معهم لاحتياجهم لاطراف صناعية .

- عمل توعية عن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وطرق الوقاية وعلاجه

و في ختام القافلة تم عمل ورشة عمل مجمعة عن اسباب ظهور الامراض الوراثية و العيوب الخلقية و التي تؤدي الى الاعاقة، تم مناقشتها مع المسئولين بالمحافظة ومتخذي القرار ونخبة من المجتمع المدني وكانت عن تحديد النسل والزيادة السكانية – و زواج الاقارب و زواج القاصرات )

وقدمت الأستاذة الدكتورة/ راندا كمال مقترح بأن تكون هناك منظومة قومية للحد من الاعاقة متمثلة فى الجهات المعنية من أساتذة الجامعات المتخصصين فى هذا المجال ووزارة الصحة تقوم بالاكتشاف المبكر والتشخيص و يكون دور التأمين الصحى تقديم العلاج و الاجهزة التعويضية، ويتم تقديم التأهيل من خلال الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الاعاقة و كل هذا العمل يكون تحت مظلة المجلس القومى للاعاقة ووزارة التضامن الاجتماعى وتكون جامعة عين شمس القاطرة التى تقوم بدفع هذه الجهات الى المسار الصحيح للحد من حدوث الاعاقات وتصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئة للمجتمع تجاه مشكلة الاعاقة فى مصر بدءا من مفهوم الوقاية من الأمراض الوراثية والعيوب الخلقية التى تؤدى الى الاعاقة والاكتشاف المبكر للأعاقات .