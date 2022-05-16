الأنشطة الطلابية والتوعية بأهميتها.. ندوة بـ ألسن عين شمس 

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة "بعنوان الأنشطة الطلابية والتوعية بأهميتها"، بالتعاون مع قسم اللغات الشرقية الإسلامية .

تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.

وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٨ مايو فى تمام الساعة العاشرة صباحا، بقاعة الترجمة الفورية بالكلية، ويشارك فيها مدير إدارة رعاية الشباب ومسئولى اللجان المختلفة، والمرشد الطلابى بالقسم.

كانت قد أفتتحت الدكتورة .سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، منتدى شباب الباحثين بعنوان "الدراسات الانسانية والرقمنة بين النظرية والتطبيق"، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمشاركة ٢٢ باحث من مختلف الجامعات المصرية ويستضيف المنتدى هذا العام الروائي المغربي عبد الواحد استيتو احد رواد الأدب الرقمي في العالم العربي، ود. خالد الغمري خالد الغمري أستاذ اللغويات الحاسوبية بجامعة عين شمس، أحد مؤسسي "مرصد المحتوى العربي على شبكة الإنترنت" التابع لـ "مؤسسة الفكر العربي".

وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت أن المنتدى يطرق أبواب المستقبل تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ومبادئ التنمية المستدامة لتحقيق التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية وفي سياق إتساق الغايات الاستراتيجية لجامعة عين شمس وكلية الألسن التى تشمل تحقيق التميز في البحث العلمي ودعم الابتكار، ويأتى المنتدى متسقًا مع الإجراءات التى اتخذتها الكلية مؤخرًا في تطوير برامجها الدراسية بالدراسات العليا ومرحلة الليسانس، ومنها إعداد برنامجًا بينيًا بالدراسات العليا يدمج تخصص الترجمة مع علم الحاسوب الذي تم نفعيلة العام الماضي ٢٠٢١ ويهدف الى تدريب الدارسين على استخدام أحدث البرمجياتفي ادارة مشروعات الترجمة وترجمة الوسائط المتعددة وترجمة التوطين ومعالجة مشكلات الترجمة واثراء حركة البحث العلمى في مجال توظيف التكنولوجيا.

وتابعت حديثها مشيرة إلى أن الكلية قامت بتأسيس مركز الإبتكار كفرع لمركز الابتكار الرئيسي بااجامعة بهدف ربط الابتكار والبحث العلمي بريتدة الأعمال والصناعة ومقابلة التحديات الوطنية وإيجاد حلول الابتكار والبحث العلمي بريادة الاعمال.