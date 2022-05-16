انتصار عبدالفتاح: 43 فرقة تشارك بالمهرجان الدولي للطبول الدورة الـ9

كشف الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، خلال مؤتمر صحفي بالمجلس الأعلى للثقافة، عن تفاصيل الدورة التاسعة للمهرجان تحت شعار " حوار الطبول من أجل السلام" ، الذى تنطلق فعالياته فى الفترة من 21- 28 مايو الجارى على مسرح بئر يوسف بالقلعة.

واكد أن تونس ضيف شرف المهرجان، ويُقام المهرجان تحت رعاية د. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبالتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب ، ووزارة السياحة والأثار ، والتنشيط السياحى، والبنك الأهلى وبنك مصر.

وقال الفنان انتصار إنه سعيد بأن هذه الدورة من المهرجان بها اكبر كم من الفرق المشاركه حوالي 43 فرقه متنوعة منهم من جاء للمشاركه في المهرجان من العلاقات الثقافية الخارجية وفرق بعض الجاليات المقيمة في مصر لتقديم تراث دولهم، بالاضافة لفرق وزارة الثقافة وفرق وزارة الشباب والرياضة والفرق المصرية المستقلة من بورسعيد وسيناء والسويس والاسكندرية، وفي هذا العام تنوع كبير ومفاجأة الدورة التاسعة من المهرجان هي عودة شارع المعز لمهرجان الطبول.

وأضاف أن كل الفرق ستشارك في اليوم التاني من المهرجان في شارع المعز مرتدين زيهم الرسمي بتقديم رسالة سلام الي العالم اجمع, مضيفا بان ضيف شرف المهرجان دوله تونس وان الرئيس الشرفي للمهرجان هذا العام الدكتوره نجلاء الاهواني وزيرة التعاون الدولي الاسبق.

وأوضح عبد الفتاح أن الفرق المشاركه هي تونس والهند و اسبانيا وجنوب السودان وبنجلاديش واليمن واذربيجان و اندونيسيا والسودان و باكستان والفلبين و فلسطين والمكسيك والاردن والكنغو برازافيل و مصر منها فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية وفرق وزارة الشباب والرياضة, الى جانب فرق شرفيه مشاركه وهي الصين و كوريا الجنوبيه، وسيقام معرض للحرف التقليديه والمنتجات الشعبيه يقيمه صندوق التنميه الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب الذي وجه اعتذاره لعدم حضور المؤتمر لسفره الي تونس متمنيا للمهرجان دورة ناجحة، وسيتم تكريم عدد من الفنانين منهم الفنان عبده موسي صالح (الاردن) الفنان باكو دي لوسيا (اسبانيا)، و الفنان ذاكر حسين (الهند)، كما سيتم تكريم جامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي لدورها المتميز في المحافظة علي التراث الكوري و كذلك لتخريج كوادر اكاديمية مؤهلة للتعامل مع التراث الثقافي للإنسانية ، وجمعية اصدقاء الفنان سيد درويش من مصر، يقام المهرجان في قلعة صلاح الدين (بئر يوسف)، و قبة الغوري، وقصر الامير طاز ، شارع المعز و مركز الطفل للحضارة والابداع (متحف الطفل) وساحة الهناجر.

واشار نبيه رئيس الإدارة المركزية للإتفاقيات الدولية بالعلاقات الثقافية الخارجية، بان هذه الدورة فريدة لأنها تعكس تنوع خلاق موجود فى المهرجان وتوضح بأن الثقافة قادرة على مواجهة التحديات بكل ما فيها من تعبيرات، وان المهرجان مرتبط بفكرة الحوار ومشاركة الأخر واكتشاف التنوع الخلاق.

كما ، سهام اسماعيل المدير التنفيذى للمهرجان، الشكر والتقدير لوزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة والسياحة والتنشيط السياحى والأثار والدكتور خالد العناني ووزارة الشباب والرياضة والبنك الاهلى وبنك مصر، حيث تكاتفت كل الجهود فى ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا على انجاح هذه الدورة، مشيرة الى إقامة ورش دولية بالمهرجان.