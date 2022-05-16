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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

انطلاق حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بأسيوط

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انطلاق حملة "طرق الأبواب" التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا واستهداف المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بالمنازل بكافة قرى ونجوع المحافظة خلال الفترة من 22 مايو الجاري إلى 2 يونيو 2022 وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا بين قطاعات وفئات الشعب المختلفة والحد من الأعراض والمضاعفات الخطيرة للمرض والوصول إلى الاشخاص المستحقين التطعيم لافتًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك الحملة وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحماية المواطنين والاهتمام بالقطاع الصحي والتي من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية مؤكداً على فاعلية وأمان جميع اللقاحات المتوفرة للوقاية من فيروس كورونا. 

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وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بالتنسيق مع كافة الادارات الصحية سوف تقوم بالتطعيم عن طريق 760 فرقة منتشرة في كل مكان بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية بالمحافظة ومواقع التجمعات (محطات السكك الحديدية ، محطات الأتوبيس ، الأسواق ،الجامعات...) وغيرها بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوى الهمم تسهيلاً عليهم للحصول على اللقاح وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف الذي يصل إلى 3 مليون و99 ألفا و514 مواطنا موجهاً كافة رؤساء المراكز والتنفيذيين بنشر التوعية بكافة الطرق الممكنة والإعلان عن الحملة وتعليق لافتات في الشوارع والميادين العامة ووضع بالونات وبوابات في الميادين والإذاعة عن طريق مكبرات الصوت بسيارات الثقافة الصحية والمساجد والمدارس والنشر عن طريق الإذاعة المحلية والموقع الرسمي للمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" لحث المواطنين على المشاركة والإسراع في اخذ اللقاح. 


كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد معلناً عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع عن طريق رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873)  بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) فضلاً عن رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" ورقم وزارة الصحة والسكان (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".

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