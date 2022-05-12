خلال حملات.. محافظ أسيوط: إزالة تعديات على أراضٍ زراعية وبناء مخالف

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم نفيذ إزالة لتعديات على أراض زراعية وبناء مخالف خلال حملات بمراكز البداري والفتح وحي غرب ضمن الحملات الدورية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بالتنسيق مع كافة جهات الولاية للحد من هذه الظاهرة تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لرصد ومتابعة التعديات وتنفيذ مثل تلك الحملات وإزالة المخالفات دون تهاون أو تقاعس للحفاظ على حق الشعب والدولة بكافة الطرق الممكنة مشيراً إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين والمخالفين والخارجين عن القانون دون استثناء.



وفي هذا الإطار فقد تم تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالات بناء على الأراض الزراعية وأملاك دولة ومخالفات لقانون البناء بمراكز البداري والفتح وحي غرب حيث تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني لقرية نجوع المعادي وتنفيذ فك شدة خشبية لسقف الدور الثاني العلوي بمنشأة العقال البحري بمركز البداري وذلك بمشاركة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابه فضلاً عن تنفيذ فك خشبية لمخالفة بمنطقه المخرايت بقرية بصره على مساحه 60 مترًا تقريباً بمركز الفتح وذلك بمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وأشرف فوزي نائب رئيس مركز الفتح بالإضافة إلى إزالة فورية لأعمدة الدور السادس العلوي بإحدى العقارات بمنطقة الأربعين خلف مسجد الصحابة وذلك بإشراف محمد بشير رئيس حي غرب ومحمد عبدالراضي وهاني محمد نائبي رئيس الحي ومسئولي المتابعة الميدانية بالحي وفريق قسم الاشغالات وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لها.

وأكد المحافظ على تشكيل غرفة ادارة الازمات وعمليات مركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة باية تعديات على اراضى زراعية او اراضى املاك دولة او مخالفات بناء على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خلال أيام الاحتفالات بالعيد على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) او ارسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.