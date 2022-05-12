عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال حملات.. محافظ أسيوط: إزالة تعديات على أراضٍ زراعية وبناء مخالف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم نفيذ إزالة لتعديات على أراض زراعية وبناء مخالف خلال حملات بمراكز البداري والفتح وحي غرب ضمن الحملات الدورية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بالتنسيق مع كافة جهات الولاية للحد من هذه الظاهرة تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لرصد ومتابعة التعديات وتنفيذ مثل تلك الحملات وإزالة المخالفات دون تهاون أو تقاعس للحفاظ على حق الشعب والدولة بكافة الطرق الممكنة مشيراً إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين والمخالفين والخارجين عن القانون دون استثناء.

مد فترة حجز وحدات الاسكان الإجتماعي في أسيوط حتى 1 يونيو المقبل

محافظ أسيوط يتفقد المشروعات الخدمية وعمارات الإسكان بمدينة ناصر الجديدة


وفي هذا الإطار فقد تم تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالات بناء على الأراض الزراعية وأملاك دولة ومخالفات لقانون البناء بمراكز البداري والفتح وحي غرب حيث تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني لقرية نجوع المعادي وتنفيذ فك شدة خشبية لسقف الدور الثاني العلوي بمنشأة العقال البحري بمركز البداري وذلك بمشاركة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابه فضلاً عن تنفيذ فك خشبية لمخالفة بمنطقه المخرايت بقرية بصره على مساحه 60 مترًا تقريباً بمركز الفتح وذلك بمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وأشرف فوزي نائب رئيس مركز الفتح بالإضافة إلى إزالة فورية لأعمدة الدور السادس  العلوي بإحدى العقارات بمنطقة الأربعين خلف مسجد الصحابة وذلك بإشراف محمد بشير رئيس حي غرب ومحمد عبدالراضي وهاني محمد نائبي رئيس الحي ومسئولي المتابعة الميدانية بالحي وفريق قسم الاشغالات وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لها.
وأكد المحافظ على تشكيل غرفة ادارة الازمات وعمليات مركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة باية تعديات على اراضى زراعية او اراضى املاك دولة او مخالفات بناء على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خلال أيام الاحتفالات بالعيد على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) او ارسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.

أسيوط اخبار اسيوط اخبار المحافظات إزالة تعديات أسيوط إزالة مخالفات البناء أملاك دولة بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

بتراجع 30 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الخميس 12 مايو 2022.. تعرف عليها

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

ضياء السيد: كيروش كان مصمماً على خروج شريف بعد دخوله في مباراة الكاميرون

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية

مقتل 2 وإصابة 4 في مشاجرة بالأسلحة النارية في قنا

بـ 15 جنيها .. نقيب الفلاحين : أسبوعان وتنخفض أسعار الطماطم

موضوعات متعلقة

مديرية أمن أسيوط تجري قرعة الحج وسط إجراءات احترازية

محافظ الإقليم يلتقي رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة لبحث آليات جذب الاستثمارات

ترشيحاتنا

ضربوا الطيار.. بريطانيان يتسببان في كارثة على متن رحلة متجهة لليونان

هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تناقش مستقبل التطبيب عن بعد

19مايو الحكم على المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند المعادي

رئيس الحكومة التونسية: نولي اهتماما كبيرا بتعزيز علاقاتنا مع مصر

الرئيس الروسي: نعمل على إحداث توازن اقتصادي من خلال تحسين وضع العملة|فيديو

موعد مباراة الأهلي والاتحاد بنهائي سوبر السلة والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

فيديو

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ