محافظ أسيوط يتفقد المشروعات الخدمية وعمارات الإسكان بمدينة ناصر الجديدة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعض المشروعات الخدمية تتضمن مدرسة ووحدة طب أسرة وسوق تجاري بمدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية ـ إحدى مدن الجيل الرابع ـ ضمن جولاته الميدانية الدورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة وذلك في إطار اهتمام رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

رافقه خلال الجولة المهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة وبعض مهندسي جهاز المدينة والشركات العاملة بمشروعات المرافق.



حيث بدأ المحافظ زيارته للمدينة بتفقد مدرسة التعليم الأساسي بمركز خدمات الإسكان الاجتماعي بمدينة ناصر والتي تم إنشائها بتكلفة إجمالية 22 مليون جنيه بطاقة استيعابية 33 فصل دراسي بخلاف غرف الإدارة والمعلمين والأنشطة فضلاً عن الملاعب وحديقة الألعاب للأطفال ثم اطمأن على انتهاء الأعمال بوحدة طب الأسرة بالمدينة والسوق التجاري الذي تم الانتهاء من أعمال الإنشاء به كما تفقد عدد من الوحدات السكنية بالمدينة فضلاً عن متابعة أعمال التطوير والتشجير للشوارع والميادين بالمدينة لإظهار الشكل الجمالي لها.



واستمع محافظ أسيوط إلى شرح من رئيس جهاز المدينة للمرافق والمشروعات الجاري إنشائها والتي تم الإنتهاء من تنفيذها فضلاً عن أعداد الوحدات السكنية التي تم طرحها وتسليمها إلى المواطنين والوحدات السكنية التي سيتم طرحها والاعلان عنها عن طريق وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والتي منها مشروع "سكن مصر" ومشروع الإسكان الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وسكن لكل المصريين.



وقال محافظ أسيوط إن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 14 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة في سنة الهدف (2032) وتستمل على 9 ألاف وحدة سكنية وتم تقسيمها إلى 6 أحياء سكنية يتم تنفيذها على 3 مراحل بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ومنطقة الخدمات الاقليمية حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان ووفرت حوالي 16 ألف فرصة عمل.

وتشمل الحي الأول والثاني بالإضافة إلى مشروعات الاسكان وهي (مشروع سكن مصر ومشروع الاسكان الاجتماعي بالمرحلة الثانية) بإجمالي كثافة سكانية متوقعة للمرحلة الأولى 100 ألف نسمة تقريبًا بإستثمارات للمرحلة الأولى تبلغ 4 مليار و365 مليون جنيه والذي يحتوي علي مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية (صناعات صغيرة ومتوسطة) وخدمات إقليمية ودينية وصحية ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وإدارية ومنطقة مولات ومنطقة لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولي وتساهم في إحداث تنمية عمرانية وزراعية واقتصادية وسياحية وتوفير سكن مناسب لمحدودى الدخل

مضيفًا إنه تم انشاء محور الهضبة الغربية لربط مدينة ناصر بمدينة أسيوط وهو عبارة عن طريق مزدوج يمتد بطول 22كم كل منهما يتكون من 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر وينفذه الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 1.3 مليار جنيه بحيث يربط مدينة أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي ومدينة ناصر الجديدة علي الهضبة الغربية علي ارتفاع 180 متر بحيث يتفادي كافة التقاطعات العرضية كطريق أسيوط الغنايم وكوبري درنكة القديم ومخر السيل ومصرف الزاوية والذى يختصر المسافة بين مدينة أسيوط ومدينة ناصر الجديدة في مدة زمنية قدرها 15 دقيقة.



وأكد محافظ أسيوط على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال مشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية بمدينة وذلك لتوفير عوامل جذب للمواطنين والمستثمرين وخلق مجتمع عمراني جديد لافتاً إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمدن الجديدة وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والخروج من الوادي الضيق لتعمير باقي مساحة مصر لتحقيق تنمية اقتصادية مؤكدًا على استمرار زيارته وجولاته الميدانية لمدينة ناصر الجديدة والمرور على المشروعات التي يتم إنشائها بالمدينة واستكمال المرافق والخدمات ومشروعات البنية التحتية بها لمتابعة معدلات التنفيذ والتأكيد على الانتهاء منها وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير وبجودة وكفاءة عالية لجذب الاستثمارات والتنمية بها.



وأشار محافظ أسيوط إلى أن المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاهزة للافتتاح تتمثل في محطة مياه الشرب بمدينة ناصر والتي تقام على مساحة 31 فدان بطاقة قدرها 25 ألف متر مكعب من إجمالي طاقة المحطة 125 ألف م3/يوم في سنة الهدف وبتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل ومحطة كهرباء قدرة 66 ك فولت وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل بتكلفة اجمالية بلغت 60 مليون جنيه ومشروع سكن مصر ومشروع الاسكان الاجتماعي.



وأضاف المهندس ياسر عبد الله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة أن مشروع سكن مصر بمدينة ناصر يشمل 60 عمارة بمعدل 1440 وحدة سكنية كاملة التشطيب وتتراوح مساحة الوحدات من 106 متر إلى 118 متر شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط على شبكات المرافق بقيمة 476 مليون جنيه ومشروع سكن مصر 50 عمارة (1200 وحدة سكنية) شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط على شبكات المرافق بقيمة 426 مليون جنيه بالإضافة إلى مشروع الإسكان الاجتماعي والذي يتكون من (66 عمارة) بعدد 1584 وحدة سكنية شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط على شبكات المرافق بقيمة 367 مليون جنيه

كما تم تخصيص عدد 437 قطعة أرض (فيلات – عمارات) وتم تسليم ( 355 ) قطعة للمواطنين بالإضافة إلى قطع الأراضي التي تم تخصيصها للشركات والهيئات الاستثمارية حيث تم تخصيص مساحة 81 فدان لإقامة فرع جامعة بدر الدولية بمدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط بقيمة استثمارية عالية لدعم وتطوير المنظومة التعليمية في صعيد مصر وتتكون من 17 كلية على أن يتم بدء العام الدراسي الحالي بـ 5 كليات وهي الطب البشري والعلوم الصحية والتطبيقية (باي تكنولوجي) والصيدلة وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي كما تم تخصيص مساحة 77 فدان بإستثمارات ستصل إلى 4,3 مليار جنيه لإقامة نشاط عمراني متكامل لصالح شركة استثمار عقاري فضلًا عن 25 % توسعات جديدة والمشروع يشمل الفيلات والوحدات السكنية ومدرسة دولية وفندق ومستشفى ومول ونادي رياضي وجميع مستلزمات التجمعات العمرانية الجديدة.

IMG-20220512-WA0006

IMG-20220512-WA0005

IMG-20220512-WA0009

IMG-20220512-WA0008

IMG-20220512-WA0010

IMG-20220512-WA0022

IMG-20220512-WA0021

IMG-20220512-WA0020

IMG-20220512-WA0019

IMG-20220512-WA0017

IMG-20220512-WA0018

IMG-20220512-WA0015