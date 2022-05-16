مدير بحوث الفلك: البث المباشر على صفحات المعهد لظاهرة الخسوف للاستفادة العلمية

قال الدكتور جاد القاضي مدير معهد بحوث الفلك والجيوفيزيقيا، إن الخسوف هو وقوع الأرض بين الشمس والقمر ، مما يؤدي إلى منع إشاعة الشمس من السقوط على القمر، فبالتالي يحجب ضوء القمر.

وأضاف الدكتور جاد القاضي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "mbc masr 2"، أن دائماً خسوف القمر يرتبط بالقمر في طور البدر، وهذا ما حدث أمس، مؤكداً أن هذه هي ظاهرة الخسوف الأولى لهذا العام.

وتابع:"بالمناسبة الناس إلي كانت بتحاول الترويج أن توقيت رمضان مكنش مظبوط، لا الحسابات كانت مظبوطة، والرؤية الشرعية كانت مظبوطة، وصيام الناس كان سليما"

وأوضح مدير معهد بحوث الفلك و الجيوفيزيقيا، أن بدء الخسوف "خسوف شبه الظل" كان القمر واقع في منطقة شبه ظل الأرض، وهذا لا يرى بالعين المجردة، ثم بدأ "الخسوف الجزئي" من الساعة ٤:٢٧، وبالفعل تم الرصد، وفتح المعهد أبوابه للعديد من المواطنين، والجمهور، وهواة الفلك.

وأشار الدكتور جاد القاضي إلى، أنه تم البث المباشر على صفحات المعهد، بحيث يستفيد، وننشر الوعي العلمي لتلك الظاهرة الجميلة.