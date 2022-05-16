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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يبدو متوترا.. ميدو يفتح النار علي مدرب إيفرتون

صدى البلد

فتح أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق النار علي لامبارد المدير الفني لفريق ايفرتون عقب هزيمة الفريق أمس أمام بريبنتفورد في الدوري الانجليزي.

 

وكتبت عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:لامبارد يبدو متوترًا لأنه لا يملك الخبرة لتهدئة لاعبيه، صحيح أن الطرد ليس خطأه ولكن أعتقد أنه لم يحدث أبدًا مع مدرب غير قلق حقًا بشأن مستقبله! 

واضاف :"آمل حقًا ألا يتعرض مثل هذا النادي التاريخي إيفرتون للهبوط، وأن يكون المشجعون الكبار دائمًا وراء فريقهم، وأعتقد أن لامبارد لم يكن الرجل المناسب لهذا المنصب.. معركة الهبوط مهمة صعبة تحتاج إلى مدير يعرف كيفية التحكم سلوك لاعبيه العنيف احيانًا!!"


وتابع "يمكنك بسهولة رؤية الخوف على وجهه وهو شيء لم تره من قبل عندما كان يلعب.. عندما كان يلعب كان يتحكم في المزيد من الأشياء من حوله على أرض الملعب، وكان لاعبًا رائعًا الآن يعرف أن مستقبله يقرره أناس آخرون!! ولا يستطيع السيطرة عليه!!"

 

 

ويحتل فريق إيفرتون الانجليزي، تحت قيادة مدربه أسطورة الكرة الإنجليزية السابق فرانك لامبارد،  المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

 

احمد حسام ميدو الزمالك الدوري الإنجليزي موقع التواصل الاجتماعي احمد حسام مدرب الزمالك السابق

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